NTN24
Martes, 25 de agosto de 2026
Martes, 25 de agosto de 2026
Tenis

El tenista serbio Novak Djokovic y la bielorrusa Aryna Sabalenka fueron derrotados en el US Open

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Novak Djokovic y Aryna Sabalenka en el US Open 2026. (AFP)
Novak Djokovic y Aryna Sabalenka en el US Open 2026. (AFP)
Los torneos de individuales y de dobles, tanto masculinos como femeninos, del US Open, último Grand Slam del año, se inician el domingo.

El tenista serbio Novak Djokovic y la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, fueron derrotados este martes en la primera ronda del torneo de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York.

Nole y la bielorrusa cayeron ante la checa Katerina Siniakova y el británico Henry Patten, ambos números uno del mundo en dobles, por 1-4, 4-2 y 10-2 en el súper tie-break.

o

Siniakova y Patten jugarán más tarde en cuartos de final contra el francés Gaël Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, pareja en la vida real, que derrotaron a la dupla formada por la filipina Alexandra Eala y el canadiense Felix Auger-Aliassime por 4-1 y 4-1.

Por segundo año consecutivo, y para relanzar el interés en el dobles mixto, los organizadores del US Open han invitado principalmente a estrellas del cuadro individual más que a especialistas de esta modalidad, e innovaron proponiendo sets a cuatro juegos en lugar de seis, con un súper tie-break a diez puntos en caso de empate a un set.

Amigos fuera de los courts, Djokovic y Sabalenka, muy relajados y con grandes sonrisas, ganaron el primer set (4-1), antes de frustrarse y perder el segundo (4-2) y luego el súper tie-break (10-2).

Los torneos de individuales y de dobles, tanto masculinos como femeninos, del US Open, último Grand Slam del año, se inician el domingo.

Temas relacionados:

Tenis

Tenista

Torneo

US Open

Aryna Sabalenka

Novak Djokovic

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Indignante: Así es como los grupos criminales reclutaban menores durante el fracaso de "Paz Total" de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Psicológicamente está muy afectado": esposa de capitán preso político del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump anunció que las minas navales desplegadas por el régimen de Irán en el estrecho de Ormuz fueron controladas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así es como escuelas públicas en EE. UU. darán clases anticomunistas con énfasis en casos como los de Cuba y Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

El arrogante y desafiante mensaje de Díaz-Canel a EEUU así como lo hizo Maduro: “Va a ser peleando”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Gobierno de Abelardo de la Espriella desarticula red de narcotráfico marítimo / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Abelardo de la Espriella

Autoridades colombianas bajo el mando de De la Espriella desarticulan red de narcotráfico marítimo: “honrando su promesa”

Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Sin importar nacionalidad: Abelardo de la Espriella ordenó deportar migrantes inmersos en delitos en Colombia

Alerta en zona fronteriza entre EEUU y México ante disputa de narcos - Foto: Canva
Alerta

EE. UU. emitió alerta de seguridad por amenaza de disputa entre narcos en zona fronteriza con México

Escuelas EE. UU. - Foto Canva/ Chávez y Castro - EFE
Educación

Así es como escuelas públicas en EE. UU. darán clases anticomunistas con énfasis en casos como los de Cuba y Venezuela

Aumenta presión EEUU contra el régimen de Cuba - Foto: AFP/Canva
Presión sobre régimen de Cuba

Presión de EEUU a Cuba: “es posible que se postergue una decisión para una acción en la isla”

Más de Deportes

Ver más
Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Colombia

La selección Colombia ya tiene su primer rival tras el Mundial: fecha y lugar del encuentro

Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino

"Solo para enriquecerse a sí mismo": el duro mensaje de un exjugador del Real Madrid que pidió la salida de Gianni Infantino de la FIFA

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde - Foto: EFE
Vozinha

Revelan la situación que está retrasando la llegada del arquero Vozinha de Cabo Verde a Chile para ser presentado con Colo Colo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Estados Unidos e Irán

Venció el plazo: situación entre EE. UU. y el régimen de Irán no da tregua: ¿habrá nuevos ataques?

Bandera MÉXICO-CANVA
México

Expertos hablan de dos casos que captaron la atención en el país: uno es sobre hijo de López Obrador

La policía marroquí detuvo a al menos 30 personas tras disturbios cerca del enclave español de Ceuta - EFE
Europa

Policía marroquí detuvo a al menos 30 personas tras disturbios cerca del enclave español de Ceuta

Estragos en terremoto en Cali. (EFE)
Terremoto en Colombia

Estas son imágenes de algunos edificios que serán demolidos por daños tras terremoto en Colombia

Enrique Márquez, excandidato presidencial y exprisionero político venezolano - Foto: EFE
Enrique Márquez

"Este pacto no está cerrado": dirigente político Enrique Márquez sobre su propuesta para la transición democrática en Venezuela

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski (EFE)
Ucrania

“En este momento, las elecciones serían un tsunami”: Zelenski rechaza elecciones en plena guerra

Automóviles atrapados en Perú (EFE)
Perú

Así evacúan en helicópteros a más de 300 personas que quedaron varadas tras aluvión por la dana Aníbal en acantilado cerca al océano Pacífico

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023