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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Colombia

Servicio Geológico Colombiano reportó dos nuevos sismos durante la madrugada de este 19 de agosto

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo (Canva)
Sismo (Canva)
Según la entidad, los movimientos telúricos tuvieron como epicentro el departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre dos sismos registrados durante la madrugada del martes 18 de agosto.

Según la entidad, los movimientos telúricos tuvieron como epicentro el departamento del Chocó.

El primer sismo se presentó a las 3:59 a. m., con una magnitud de 2,8. Su epicentro se ubicó en Istmina, a 19 kilómetros de Sipí, Chocó, y tuvo una profundidad superficial inferior a 30 kilómetros.

Posteriormente, a las 5:07 a. m., se registró un segundo movimiento de magnitud 3,8. Este tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 43 kilómetros de Bahía Solano, en el departamento del Chocó, y también presentó una profundidad menor a 30 kilómetros.

La actividad sísmica en Colombia se mantiene después del fuerte terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que alcanzó una magnitud de 7,4.

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El potente terremoto en Colombia que destruyó parte del oeste del país y mató a cientos de personas deja pérdidas económicas equivalentes a unos 9.570 millones de dólares, según una estimación preliminar del presidente Abelardo de la Espriella.

El terremoto derribó miles de casas, torres de edificios, escuelas y hospitales, principalmente en ciudades del Pacífico y de la región cafetera, en el oeste.

Según explicó el mandatario, una firma privada calculó las pérdidas concentradas en una tercera parte del país.

El sismo deja hasta el momento 304 fallecidos y 4.548 heridos, según el más reciente balance de la autoridad de atención de desastres.

"Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones", dijo De la Espriella.

Colombia ha recibido ayudas millonarias de países como Estados Unidos y organismos como el Banco Mundial tras la tragedia.

De la Espriella pidió a Washington el fin de semana la suspensión temporal de los aranceles para aliviar la economía nacional, solicitud que reiteró este martes en una llamada con el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos", escribió en X el mandatario. También dijo que el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, viajará a Washington para la negociación arancelaria.

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