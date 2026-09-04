ONG anuncia que construirá 700 viviendas para afectados por terremotos en Venezuela y Colombia: así se repartirán en cada país

La organización internacional TECHO ha puesto en marcha una campaña para construir 700 viviendas de emergencia que estarán destinadas a familias que han resultado afectadas por los terremotos registrados en Venezuela y Colombia y tienen una meta de suministrar 200 soluciones habitacionales para el territorio venezolano y otras 500 para comunidades colombianas.

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La iniciativa plantea responder a las necesidades de familias que han quedado con sus viviendas destruidas o gravemente afectadas por los movimientos telúricos y que están ante dificultades para recuperar condiciones básicas de seguridad y habitabilidad.

Según informó EFE, la organización, que está presente en 18 países de Latinoamérica, activó una campaña a nivel global de recaudación para financiar la construcción de los módulos habitacionales y expandir su respuesta humanitaria en las zonas damnificadas.

Como parte de esa estrategia, TECHO hizo el pasado 28 de agosto un evento benéfico llamado “Miami Ayuda a Venezuela y Colombia”, jornada que atrajo a empresarios, filántropos y artistas de la comunidad latina en Estados Unidos.

La actividad ha dejado recaudar 1.109.726 dólares, dinero que va a ser destinado a apoyar la respuesta de la organización ante la emergencia que se generó por los terremotos. El evento tuvo la participación de distintas figuras de la comunidad latina, entre ellas el comediante George Harris y las artistas Joaquina y Yovanna Ventura.

La organización normalmente hace trabajos en comunidades vulnerables y, ante emergencias naturales, enfoca sus esfuerzos en ofrecer soluciones habitacionales de manera temporal y acompañamiento a las familias damnificadas.

Nicolás Cipriota, CEO de TECHO en Estados Unidos, detalló que la organización sigue con presencia permanente en cientos de comunidades de la región y que las emergencias naturales los hace acelerar ese trabajo.

La meta de 700 viviendas espera tener una distribución diferenciada según a las necesidades identificadas por la organización: 200 módulos van a ser destinados a Venezuela y 500 a Colombia.

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Las viviendas de emergencia quieren dar una solución con eficacia y rapidez a familias que requieren recuperar un espacio seguro al tiempo que avanzan procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

La campaña igualmente refleja el papel que las organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional están realizando frente a las consecuencias de los terremotos. En ambos territorios, organizaciones humanitarias tuvieron que atender daños en infraestructura y viviendas y también las necesidades de las comunidades golpeadas por los sismos.