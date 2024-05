"Siento decir que es más que probable que estemos ante el asesinato de Ana María": Hablan familiares y el abogado de colombiana desaparecida, tras captura del esposo

NTN24 habló con los familiares y el abogado de Ana María Henao, la mujer colombiana reportada como desaparecida el pasado 2 de febrero pasado, en Madrid, España.

En una conferencia de prensa, los familiares de la colombiana pidieron a las autoridades que continúen con las investigaciones para dar con el paradero de la mujer.

“Estamos traumatizados, no podemos comer ni dormir. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor que no podemos disfrutar, esto es muy traumático”, dijo Felipe Henao, hermano de la colombiana desaparecida.

Juan Manuel Medina, representante legal de la familia de la colombiana, aseguró que la mujer, al parecer, fue víctima de maltrato psicológico por David Knezevich de quien se estaba divorciando.

“Parece ser que durante los últimos años David le había dado un trato degradante a Ana María, podemos hablar de un maltrato psicológico, que yo no tenga constancia no quiere decir que no haya existido”, dijo Juan Manuel Medina.

El representante legal de la familia de la colombiana indicó que el esposo de la víctima no estaba dispuesto a repartir al 50 por ciento todas las ganancias que se habían generado dentro del matrimonio.

“Había un litigio de trasfondo económico es pudo haber sido la causa de todo esto. Había un patrimonio en común, una serie de propiedades inmobiliarias y sociedades de grandes beneficios”, puntualizó.

Asimismo se refirió a la desaparición de la mujer e incluso afirmó que ya el caso podría tratarse de una asesinato.

"Desgraciadamente siento decir que es más que probable que estemos ante el asesinato de Ana María Henao": Juan Manuel Medina, abogado de la familia de la mujer colombiana que se encuentra desaparecida y por cuya investigación fue capturado el esposo de la víctima, David Knezevic.

Es de señalar que en las últimas horas fue capturado en Miami, Florida, David Knezevich, esposo de la mujer colombo-estadounidense y hasta el momento, principal sospechoso de su desaparición.

El hombre fue capturado en el aeropuerto de Miami, en el marco de una investigación internacional entre las autoridades españolas, estadounidenses y colombianas.

NTN24 tuvo acceso a la denuncia penal en la que se describe la secuencia de los acontecimientos y pistas que relacionan al hombre con el secuestro de la mujer de 40 años.

Henao viajó a la capital española en diciembre pasado con el objetivo de reiniciar su vida tras un divorcio traumático con Knezevich.

De acuerdo a las investigaciones, poco antes de las 9:30 de la noche del 2 de febrero, un hombre con casco pintó con aerosol la lente de una cámara de vigilancia y coloca una cinta adhesiva en la cerradura del edificio donde vivía desde hace dos meses Ana María Henao.

Las autoridades afirman que las imágenes muestran al hombre saliendo del inmueble una hora después con una maleta. El FBI asegura que esa figura tiene las mismas características de David Knezevich, un hombre corpulento con casi dos metros de altura.