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Miércoles, 04 de noviembre de 2026
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Rafael Nadal

Real Madrid anunció que tenista del histórico ‘Big 3’ entrará a formar parte de la dirección del club

noviembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Rafael Nadal y Roger Federer. (EFE)
Rafael Nadal y Roger Federer. (EFE)
El ganador de múltiples torneos de Grand Slam es un reconocido hincha merengue y socio de honor del Real Madrid desde 2011.

El Real Madrid anunció este miércoles que el extenista Rafael Nadal, reconocido hincha merengue, entrará a formar parte de la dirección del club blanco.

La candidatura de Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva será propuesta a la Asamblea General de Socios que se celebrará el 21 de noviembre, que tiene que aprobarla, informó este miércoles el Real Madrid en un comunicado.

El ganador de 22 torneos de Grand Slam es un reconocido hincha merengue y socio de honor del Real Madrid desde 2011.

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"Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", afirmó el club blanco en una nota de prensa.

El Real Madrid destaca que, más allá de sus éxitos, Nadal es "un ejemplo" de talento, humildad, espíritu de superación permanente y respeto a rivales y compañeros.

"Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo", concluye el Real Madrid.

Nadal, por su parte, acudió a sus redes sociales para agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que le “hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid".

"He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", añadió en su cuenta de X con una foto de pequeño vestido con los colores del Real Madrid y otra saludando en el Bernabéu.

El tenista español, sobrino del exjugador del Barcelona Miguel Ángel Nadal, nunca ha escondido su fervor por el equipo blanco.

"Era madridista desde pequeño. Logré ponerle una camiseta del Barça y no puso muy buena cara. Me di cuenta de que era una batalla perdida", afirmó Miguel Ángel Nadal en una entrevista con el diario AS en 2024.

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Un año antes, el propio Rafa Nadal aseguró que no le disgustaría ser presidente del Real Madrid algún día, pero que debía estar preparado.

"Creo que sí me gustaría, pero primero de todo, muchas cosas, a día de hoy tenemos el mejor presidente posible (Florentino Pérez), después la vida da muchas vueltas y después hay que saber si uno está capacitado para hacer según qué cosas", respondió en una entrevista con Movistar+.

"Yo soy bastante realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no", añadió entonces Nadal.

El extenista es una leyenda en ese deporte. Ganó 14 títulos en Roland Garros e hizo parte del denominado ‘big three’ que dominó durante décadas, junto al serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, el tenis mundial.

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