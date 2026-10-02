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estrecho de Ormuz

Estados Unidos ordena el despliegue de un tercer portaaviones y 10.000 efectivos en Oriente Medio en pleno escalamiento de conflicto con el régimen iraní

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Portaaviones USS Theodore Roosevelt-Foto: EFE
Portaaviones USS Theodore Roosevelt-Foto: EFE
El Departamento de Defensa movilizó al portaaviones USS Theodore Roosevelt y al Grupo Anfibio USS Makin Island para consolidar la presencia militar norteamericana en la zona.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dispuso el despliegue de un tercer grupo de combate de portaaviones y unidades de la Infantería de Marina hacia la región de Oriente Medio, movimiento operacional que incorporará entre 9.000 y 10.000 efectivos militares en la zona de conflicto.

La medida de la administración del presidente Donald Trump responde a la escalada de tensiones con el régimen de Irán y al bloqueo del tránsito en el estrecho de Ormuz, hecho que eleva la presencia naval norteamericana a niveles no registrados desde las fases iniciales de la intervención militar en Irak en 2003.

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La flota incluye al portaaviones USS Theodore Roosevelt, que zarpó desde la base naval de San Diego, al lado del Grupo Anfibio de Preparación USS Makin Island, conformado por tres embarcaciones de desembarco y la Unidad Expedicionaria 13 de Infantería de Marina.

Estas unidades navales prevén su arribo al área de operaciones a finales de noviembre, para integrarse a las posiciones estratégicas que ya ocupan los portaaviones USS Bush y USS George Washington.

“El despliegue de capacidades adicionales otorga al Mando Central de los Estados Unidos opciones militares operativas para disuadir las agresiones del régimen iraní y garantizar la seguridad de las rutas marítimas internacionales. La presencia naval de la nación mantendrá la presión necesaria hasta neutralizar las amenazas contra nuestros aliados”, informaron voceros del Pentágono.

La movilización de tropas coincide con las investigaciones en torno al incidente registrado a bordo del vuelo 1073 de la aerolínea Flydubai, acción catalogada por las autoridades de Israel como un intento de atentado terrorista por parte de un copiloto con nexos en redes de adoctrinamiento radical.

Frente a estos hechos, el mandatario norteamericano advirtió que responderá con ataques de gran magnitud contra la infraestructura de la dictadura islámica si las agencias de inteligencia confirman la autoría intelectual de Teherán en el sabotaje aéreo.

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El incremento de la presencia militar norteamericana en la región ocurre tras la interrupción de los diálogos indirectos promovidos por las Naciones Unidas en Nueva York y el rechazo de la Casa Blanca a la propuesta del régimen iraní para levantar las restricciones en el estrecho de Ormuz.

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