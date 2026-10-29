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Jueves, 29 de octubre de 2026
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España

Aumenta el número de personas fallecidas tras grave accidente ferroviario en España

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente ferroviario en España - Foto: EFE
Accidente ferroviario en España - Foto: EFE
La red ferroviaria española sufrió un grave accidente en las primeras horas de este miércoles, luego de que dos trenes chocaran.

La colisión de dos trenes de alta velocidad el miércoles en España dejó al menos 74 fallecidos, entre los 544 que se encontraban en la formación, de acuerdo con el último balance difundido este jueves por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del Ministerio de Transportes.

El último recuento de las autoridades regionales de Castilla-La Mancha, donde se produjo el accidente, cifraba las víctimas mortales de la catástrofe en 69 fallecidos.

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La red ferroviaria española sufrió un grave accidente en las primeras horas de este miércoles, luego de que un tren de alta velocidad de la compañía Iryo y un convoy AVE operado por Renfe colisionaran en el kilómetro 118 de la línea que conecta Madrid con Sevilla, a la altura de los municipios toledanos de Los Yébenes y Urda.

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La colisión se produjo por alcance cuando la unidad de Renfe impactó por la parte posterior al tren de la firma operadora privada, con el saldo de dos vagones que salieron de la vía y cayeron por un terraplén.

Un día después, los servicios de emergencia, ayudados por dos enormes grúas blancas y perros de la Guardia Civil, continuaban buscando víctimas entre el amasijo de hierros en el que quedaron convertidos varios vagones tras la colisión ocurrida en el término municipal de Urda, en el centro del país.

"Hay evidentemente una investigación en marcha. Esta investigación debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe. Tendrán que estudiarse medidas que hay que adoptar para que esto no vuelva a suceder", consideró el rey de España, Felipe VI, tras visitar a los heridos ingresados en un hospital de Toledo.

 

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