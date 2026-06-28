"Tenía que quedarme con ellos, es demasiado fuerte; amen y valoren a sus hijos": el mensaje de una madre venezolana que busca a sus pequeños bajo los escombros en La Guaira

Yulia Sánchez, una de las sobrevivientes de los terremotos en Venezuela, ahora espera el rescate de sus hijos atrapados desde el miércoles, tras el colapso de un edificio en el sector Caraballeda, La Guaira.

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Equipos de emergencia de varios países, junto a perros especializados en rescate, trabajan contrarreloj para ubicar a los menores.

En una breve entrevista con NTN24, Yulia Sánchez sostuvo: "Mis dos niños quedaron atrapados ahí, esto está fuerte porque pasó el miércoles".

"Ellos estaban con ropa de casa; les dije que se bañaran para que fuéramos a comer. Yo no debí salir, yo tenía que quedarme con ellos. Es demasiado fuerte, no es fácil mantener la calma", dijo la mujer entre lágrimas, desbordada por la situación.

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"El mensaje es, siempre estén en la fe de Dios, por favor, todos los gobiernos sean empáticos. No ha sido fácil", continuó.

"Empatía por nuestra situación, y conchale, amor, mucho amor por sus hijos, valoren a sus hijos, denle gracias a Dios por lo bonito que tienen, por lo poco, por lo mucho, amen demasiado a sus hijos", añadió.

Venezuela está de luto por cuenta de dos terremotos seguidos que acabaron con la vida de muchas personas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

A pesar de la ayuda internacional, los socorristas venezolanos piden más personal y maquinaria pesada para salvar vidas.