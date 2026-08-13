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Terremoto en Colombia

Terremoto de 7,4 en Colombia ya deja casi 300 fallecidos: este es el balance de la UNGRD

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevo balance de la UNGRD acerca del terremoto - EFE
Nuevo balance de la UNGRD acerca del terremoto - EFE
Los organismos de emergencia han logrado rescatar a 348 personas, mientras continúan las labores para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto continúa dejando una grave emergencia humanitaria en varias regiones del país. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y fue registrado a las 7:34 de la mañana, provocando afectaciones en viviendas, infraestructura, vías y servicios esenciales.

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Desde ese momento, los organismos de socorro y las autoridades han mantenido las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas, mientras que las réplicas continúan generando preocupación entre las comunidades de las zonas más golpeadas. Este jueves 13 de agosto, de hecho, se registraron nuevos movimientos sísmicos en Chocó y otras regiones del país.

Según con la actualización entregada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con corte a las 5:00 p. m. de este jueves, el terremoto ya deja 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas.

Del mismo modo, los organismos de emergencia han logrado rescatar a 348 personas, mientras continúan las labores para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

Balance nacional de la UNGRD

La crisis ya deja afectaciones en 15 departamentos y 426 municipios del país. En total, la UNGRD reporta 44.936 familias afectadas, que corresponden a 102.105 personas.

  • 15 departamentos afectados.
  • 426 municipios afectados.
  • 44.936 familias afectadas.
  • 102.105 personas afectadas.

Afectación a la población

Según el balance, la cantidad de víctimas continúa aumentando mientras avanzan las labores de búsqueda y atención en las zonas más afectadas. La cifra de fallecidos llegó a 281, mientras que otras 3.971 personas resultaron heridas.

En el mismo sentido, se informó que permanecen 379 personas desaparecidas, por lo que los equipos de rescate mantienen las operaciones para lograr encontrarlos. En medio de estas labores, 348 personas han sido rescatadas.

  • 281 personas fallecidas.
  • 3.971 personas heridas.
  • 379 personas desaparecidas.
  • 348 personas rescatadas.

Afectación a la vivienda

El terremoto también provocó graves daños en la infraestructura. Según la UNGRD, 65.841 viviendas resultaron averiadas, mientras que otras 10.677 quedaron destruidas.

A esto se suma el colapso de 127 edificios, situación que ha obligado a mantener las labores de evaluación de estructuras y atención de las familias que perdieron sus viviendas.

  • 65.841 viviendas averiadas.
  • 10.677 viviendas destruidas.
  • 127 edificios colapsados.

Afectación a la infraestructura y los servicios

La emergencia también golpeó de manera significativa la infraestructura esencial para las comunidades. Entre las afectaciones se encuentran 236 centros de salud, 2.136 centros educativos y 1.168 centros comunitarios.

De igual manera, se reportan daños en 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos, lo que representa un desafío para la movilidad, la prestación de servicios y la llegada de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

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En cuanto a los animales, los organismos de emergencia reportan 169 rescatados y 243 afectados como consecuencia del terremoto.

  • 236 centros de salud afectados.
  • 2.136 centros educativos afectados.
  • 1.168 centros comunitarios afectados.
  • 198 vías afectadas.
  • 71 acueductos afectados.
  • 34 puentes vehiculares afectados.
  • 12 puentes peatonales afectados.
  • 5 aeropuertos afectados.
  • 169 animales rescatados.
  • 243 animales afectados.

Finalmente, con este nuevo balance, la emergencia causada por el terremoto continúa siendo una de las más graves registradas en las últimas décadas en el país. Las autoridades mantienen activadas las labores de atención, búsqueda y recuperación, mientras las comunidades de las regiones afectadas intentan recuperar la normalidad en medio de las pérdidas humanas y materiales.

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