NTN24
Domingo, 26 de julio de 2026
Domingo, 26 de julio de 2026
Selección Argentina

Se conoce la carta que el presidente de la FIFA le dedicó a Argentina tras perder la final del Mundial ante España: "Son el fruto del trabajo constante"

julio 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Selección Argentina - Fotos: EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Selección Argentina - Fotos: EFE
Una semana después de la gran final en Nueva Jersey, se conocieron detalles de la misiva enviada a la AFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta oficial al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para felicitar a Argentina por haber conquistado la medalla de plata en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras caer en la final ante España el pasado 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey.

Una semana después de la gran final en Nueva Jersey, se conocieron detalles de la misiva enviada a la AFA.

En la misiva fechada el 20 de julio de 2026 en Nueva York, Infantino expresó sus "más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino", reconociendo el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el torneo que se desarrolló en Estados Unidos, Canadá y México.

o

El máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 "permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol", caracterizada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados.

Infantino subrayó especialmente la participación argentina en el torneo. "La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", señaló el presidente de FIFA en su comunicación oficial.

La carta incluye felicitaciones tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico y médico, así como para los numerosos aficionados que acompañaron y alentaron al equipo durante toda la competencia. El dirigente suizo reconoció que estos logros son resultado del "trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte".

o

Infantino concluyó su mensaje expresando que estas cualidades "auguran un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino". El presidente de FIFA cerró la misiva deseando "todo lo mejor para las próximas competencias" y manifestando su esperanza de volver a ver pronto a la selección argentina.

Temas relacionados:

Selección Argentina

FIFA

Mundial 2026

Fútbol

Final del Mundial

Selección de España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no se garantiza la participación de María Corina Machado, traerá graves consecuencias": analista sobre transición a la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Deportes

Ver más
Personas asisten al FIFA World Cup Trophy Tour, en Houston (Estados Unidos) - Foto: EFE
FIFA

FIFA abrió investigación por los presuntos insultos racistas que recibió el reconocido streamer Speed durante el partido entre Argentina y Cabo Verde

Vinicius | Foto: EFE
Vinicius Jr.

Vinícius Jr. publica la imagen más cercana a su rostro en selfie que muestra dimensión de procedimiento al que se sometió tras el Mundial

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Mundial 2026

Delantero de España aseguró no querer "ir a la cárcel" si no daba la mano a Trump: finalmente lo dejó hablando solo en plena premiación

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Estrecho de Ormuz - AFP
Irán

Régimen de Irán advirtió a los buques que no se desvíen de la ruta demarcada en el estrecho de Ormuz o “aumentarán las tensiones”

Personas asisten al FIFA World Cup Trophy Tour, en Houston (Estados Unidos) - Foto: EFE
FIFA

FIFA abrió investigación por los presuntos insultos racistas que recibió el reconocido streamer Speed durante el partido entre Argentina y Cabo Verde

Daños provocados por fuertes terremotos registrados en La Guaira, Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aumenta el saldo de muertos por los terremotos en Venezuela: se reportan 3.685 decesos

Accidentes de tránsito - Foto Canva
Estados Unidos

Revelan nuevos detalles de causa de la muerte de actriz de 18 años que estuvo en película de Godzilla

Mujeres en La Guaira confrontan a varios integrantes de la GNB - Fotos: Instagram
Terremoto en Venezuela

Mujeres en La Guaira confrontan a varios integrantes de la Guardia Nacional por su falta de acción tras los terremotos

El Cielo Rojo que se vio en Caracas, Venezuela / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Las impactantes imágenes del ‘cielo rojo’ que se vio en Venezuela; expertos despejan dudas sobre este fenómeno

Crimen de un conductor en Bogotá - Canva
Asesinato

Conductor de aplicación murió en Bogotá tras recibir varios disparos de pasajeros que le robaron el carro: “No me maten”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre