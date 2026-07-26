Se conoce la carta que el presidente de la FIFA le dedicó a Argentina tras perder la final del Mundial ante España: "Son el fruto del trabajo constante"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió una carta oficial al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, para felicitar a Argentina por haber conquistado la medalla de plata en la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras caer en la final ante España el pasado 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey.

Una semana después de la gran final en Nueva Jersey, se conocieron detalles de la misiva enviada a la AFA.

En la misiva fechada el 20 de julio de 2026 en Nueva York, Infantino expresó sus "más sinceras felicitaciones por este nuevo resultado importante para el fútbol argentino", reconociendo el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el torneo que se desarrolló en Estados Unidos, Canadá y México.

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El máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial destacó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 "permanecerá en la memoria como una celebración inolvidable del fútbol", caracterizada por partidos espectaculares, la irrupción de nuevas promesas, la presencia de grandes figuras del deporte y el extraordinario ambiente vivido en estadios repletos de aficionados.

Infantino subrayó especialmente la participación argentina en el torneo. "La magnífica actuación de la Albiceleste contribuyó, asimismo, de manera decisiva a hacer de esta edición un acontecimiento excepcional que cautivó a millones de apasionados del fútbol en todo el mundo", señaló el presidente de FIFA en su comunicación oficial.

La carta incluye felicitaciones tanto para los jugadores como para el cuerpo técnico y médico, así como para los numerosos aficionados que acompañaron y alentaron al equipo durante toda la competencia. El dirigente suizo reconoció que estos logros son resultado del "trabajo constante, la profesionalidad y la atención al detalle, pero también de la pasión, el compromiso y el amor por este maravilloso deporte".

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Infantino concluyó su mensaje expresando que estas cualidades "auguran un futuro muy prometedor y, sin duda, abrirá el camino hacia nuevos y grandes éxitos para el fútbol argentino". El presidente de FIFA cerró la misiva deseando "todo lo mejor para las próximas competencias" y manifestando su esperanza de volver a ver pronto a la selección argentina.