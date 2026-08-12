La selección de Países Bajos sorprende al nombrar a un entrenador extranjero tras su participación en el Mundial 2026

La selección de Países Bajos, que llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026, oficializó este miércoles a su nuevo entrenador tras la salida de Ronald Koeman.

La federación neerlandesa sorprendió al designar a un extranjero, lo cual no se repetía desde hace casi 50 años.

Xavi Hernández ha sido nombrado sucesor de Ronald Koeman como seleccionador nacional de los Países Bajos, convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en 48 años, según anunció el miércoles la federación de fútbol del país.

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La leyenda del Barcelona, ​​que ganó el Mundial de 2010 con España como jugador, no ha ocupado un puesto de entrenador principal desde que dejó el Camp Nou en 2024.

Xavi ha firmado un contrato de cuatro años, lo que significa que liderará a la selección holandesa en la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030.

"Como alguien que se formó en la cantera del Barcelona, ​​con fuertes influencias de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol holandés", dijo el excentrocampista de 46 años.

"Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol holandés", añadió.

"Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, ​​y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador."

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Koeman dimitió después de que su segunda etapa al frente de la selección holandesa terminara con una derrota en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis contra Marruecos.

Según los informes, el exentrenador del Liverpool, Arne Slot, mantuvo conversaciones iniciales con la federación holandesa, pero prefirió permanecer en el fútbol de clubes.

El primer partido de Xavi al frente de la selección será un encuentro de la Liga de Naciones contra su eterno rival, Alemania, en el estadio Johann Cruyff de Ámsterdam el 24 de septiembre.

Es el primer seleccionador extranjero de los Países Bajos desde el austriaco Ernst Happel, cuyo equipo llegó a la final del Mundial de 1978 antes de perder contra Argentina.

"Los Países Bajos tienen una rica cultura futbolística y una visión clara que también me atrae enormemente: un fútbol ofensivo, basado en la posesión, con creatividad, pasión y convicción", añadió Xavi.

"Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero prefiero hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar."

"Existe el potencial para ello, así como una base sólida sobre la que construir."