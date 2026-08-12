NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
Selección de Países Bajos

La selección de Países Bajos sorprende al nombrar a un entrenador extranjero tras su participación en el Mundial 2026

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Futbolistas de las selecciones de Países Bajos y Japón (Mundial 2026) - Foto: AFP
Futbolistas de las selecciones de Países Bajos y Japón (Mundial 2026) - Foto: AFP
El primer partido del nuevo entrenador será por Liga de Naciones contra Alemania, en el estadio Johann Cruyff de Ámsterdam el 24 de septiembre.

La selección de Países Bajos, que llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026, oficializó este miércoles a su nuevo entrenador tras la salida de Ronald Koeman.

La federación neerlandesa sorprendió al designar a un extranjero, lo cual no se repetía desde hace casi 50 años.

Xavi Hernández ha sido nombrado sucesor de Ronald Koeman como seleccionador nacional de los Países Bajos, convirtiéndose en el primer entrenador extranjero en 48 años, según anunció el miércoles la federación de fútbol del país.

o

La leyenda del Barcelona, ​​que ganó el Mundial de 2010 con España como jugador, no ha ocupado un puesto de entrenador principal desde que dejó el Camp Nou en 2024.

Xavi ha firmado un contrato de cuatro años, lo que significa que liderará a la selección holandesa en la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030.

"Como alguien que se formó en la cantera del Barcelona, ​​con fuertes influencias de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol holandés", dijo el excentrocampista de 46 años.

"Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol holandés", añadió.

"Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, ​​y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador."

o

Koeman dimitió después de que su segunda etapa al frente de la selección holandesa terminara con una derrota en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis contra Marruecos.

Según los informes, el exentrenador del Liverpool, Arne Slot, mantuvo conversaciones iniciales con la federación holandesa, pero prefirió permanecer en el fútbol de clubes.

El primer partido de Xavi al frente de la selección será un encuentro de la Liga de Naciones contra su eterno rival, Alemania, en el estadio Johann Cruyff de Ámsterdam el 24 de septiembre.

Es el primer seleccionador extranjero de los Países Bajos desde el austriaco Ernst Happel, cuyo equipo llegó a la final del Mundial de 1978 antes de perder contra Argentina.

"Los Países Bajos tienen una rica cultura futbolística y una visión clara que también me atrae enormemente: un fútbol ofensivo, basado en la posesión, con creatividad, pasión y convicción", añadió Xavi.

"Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero prefiero hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar."

"Existe el potencial para ello, así como una base sólida sobre la que construir."

Temas relacionados:

Selección de Países Bajos

Fútbol

Entrenador

Xavi Hernández

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Juan Felipe Giraldo hallado sin vida en Pereira tras terremoto: iba a casarse este fin de semana

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

"Vi a mi hija y otros dos niños ahí fallecidos": desgarrador testimonio tras terremoto en Colombia

Fotos: Rony Kaplan - IG @kaplan.roni/ Avión israelí - Foto X: @FDIonline/ Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Scanners y cámaras especializadas: capitán militar israelí Rony Kaplan explica en NTN24 cómo funciona la tecnología israelí que llegó a Colombia tras el terremoto

Emirlendris Benítez, exprisionera política-Foto: ilustración canva
Liberación de presos políticos

“Esto ha sido muy duro”: Emirlendris Benítez, exprisionera política que el régimen venezolano obligó a abortar

Terremoto en Pereira | EFE
Terremoto en Colombia

Desolador panorama dado por la directora de bomberos en Pereira: "tenemos 94 personas fallecidas"

Más de Deportes

Ver más
Selección Argentina - EFE
Selección Argentina

"No era el final que soñábamos": el emotivo mensaje de un referente de Argentina con el que se despediría de la selección

Lamine Yamal, futbolista español (EFE)
Lamine Yamal

¿Qué hace Lamine Yamal en Colombia? El astro español sorprendió con una curiosa foto junto a sus amigos

El árbitro Raphael Claus muestra tarjeta roja a Folarin Balogun - Foto AFP
Mundial 2026

Noruega denunciará el levantamiento de la suspensión a jugador de Estados Unidos en el Mundial por intervención de Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Revelan detalles del cambio clandestino de avión que hizo Trump por amenaza de atentado: hubo un camión involucrado

Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump

Trump enciende las alertas: advierte operativo contra el régimen iraní que superaría 'Furia Épica'

Integrante del Tren de Aragua - AFP
Perú

Perú expulsó a tres venezolanos vinculados al Tren de Aragua: fueron trasladados a Caracas en un avión de la Fuerza Aérea

Fotografía de archivo de un avión con la bandera de Venezuela - EFE
Vuelo

147 migrantes regresan a Venezuela en el primer vuelo desde EE. UU. tras los potentes terremotos

Diosdado Cabello y María Corina Machado | Fotos AFP
María Corina Machado

Diosdado Cabello aseguró que María Corina Machado busca volver a Venezuela pero primero llegaría a Colombia o Perú

Terremoto en Colombia Foto EFE
Terremoto en Colombia

Esperanza durante la tragedia: así fueron los milagrosos rescates de Daniela Largo y Diana Troncoso

Daños provocados por los terremotos en Venezuela - Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023