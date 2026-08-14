Terremoto de magnitud 5,2 se registró en el sur de España: se conocen primeras imágenes

Un sismo de magnitud 5,2 se sintió con fuerza en España, mientras transcurrían las primeras horas de la madrugada de este sábado.

Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) reportó una magnitud de 5,2 y el epicentro a 1 kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada.

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A su vez, el Instituto Geográfico Nacional de España informó que la magnitud del movimiento telúrico fue de al menos 5 y que se registró a la 1:04 de la madrugada de este sábado.

Se han ido conociendo imágenes de la situación en España ante el duro sacudón que se experimentó en Granada y se sintió en otras partes del territorio español.

Según han registrado algunos medios locales, el sismo también se sintió en regiones como Andalucía y la capital, Madrid.

Se han registrado desprendimientos estructurales en varias partes de Granada, por lo que los bomberos se han desplegado para analizar las consecuencias del sismo.

La Iglesia de la Magdalena es una de las infraestructuras afectadas en su fachada.

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En otra imagen se observan escombros sobre un auto que se encuentra parqueado al lado de una edificación residencial.