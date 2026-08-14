Difunden primeras imágenes de la situación en Indonesia tras potente sismo de magnitud 7,7 que generó alerta de tsunami

Un potente sismo de magnitud 7,7 se registró este viernes en Indonesia con múltiples réplicas tras el movimiento telúrico principal.

Usuarios en redes sociales de origen indonesio han difundido imágenes de los daños ocasionados y las consecuencias del poderoso sismo que tuvo como epicentro la isla de Flores, al sur del país.

En videos se puede observar cómo el movimiento telúrico provocó daños en una de las edificaciones de la zona, específicamente en el Banco NTT, en la ciudad de Ruteng, en el que se observa un logo referente a los festejos de independencia que este año celebra los 81 años.

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A su vez, se observa cómo un lugar residencial de apartamentos quedó con afectaciones en los techos y las paredes, y un parqueadero de camiones moviéndose con fuerza.

Uno de los usuarios también logró captar a decenas de murciélagos saliendo de una montaña en el mar tras el fuerte movimiento telúrico registrado en las costas.

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El epicentro del terremoto, que se produjo a las 05H58 hora local a poca profundidad frente a la isla de Flores, se encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el USGS.

Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el movimiento telúrico se registró a 15 kilómetros de profundidad