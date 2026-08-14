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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Sismo

Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió a Indonesia: autoridades emiten alerta de tsunami

agosto 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Sismo (Canva)
Sismo (Canva)
La agencia meteorológica estatal del país asiático ha detectado unas 18 réplicas fuertes, incluso por encima de los 6 grados en la escala de Richter de magnitud.

Un potente sismo de magnitud 7,7 sacudió la madrugada del sábado el este de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del terremoto, que se produjo a las 05H58 hora local a poca profundidad frente a la isla de Flores, se encuentra a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el USGS.

Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el movimiento telúrico se registró a 15 kilómetros de profundidad del epicentro.

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Las autoridades de Indonesia emitieron una alerta de tsunami ante el movimiento telúrico.

Además, se han registrado distintas réplicas fuertes. El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un sismo posterior de magnitud 5,6 en la misma zona.

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La agencia meteorológica estatal del país asiático ha detectado unas 18 réplicas fuertes, incluso por encima de los 6 grados en la escala de Richter.

 

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