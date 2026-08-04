¿El juicio de Nicolás Maduro podría ser anulado? Hipótesis del New York Times desata polémica

La columna de opinión del escrito y abogado Michael Reeve publicada en el reconocido medio genera polémica tras cuestionar que el proceso judicial contra Maduro debería de anularse debido a irregularidades en su detención. David Placer, periodista y escritor venezolano y Cristy Ramírez, analista política de PHD King's College de Londres, discutieron este tema en Club de Prensa de NTN24.