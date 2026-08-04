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Martes, 04 de agosto de 2026
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Nicolás Maduro
Programa: Club de Prensa

¿El juicio de Nicolás Maduro podría ser anulado? Hipótesis del New York Times desata polémica

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
La columna de opinión del escrito y abogado Michael Reeve publicada en el reconocido medio genera polémica tras cuestionar que el proceso judicial contra Maduro debería de anularse debido a irregularidades en su detención. David Placer, periodista y escritor venezolano y Cristy Ramírez, analista política de PHD King's College de Londres, discutieron este tema en Club de Prensa de NTN24.

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