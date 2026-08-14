“No hay forma de comunicarse”: habitante del epicentro del terremoto en Colombia en el Chocó

En el municipio de San José del Palmar, epicentro del fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, al igual que en el departamento del Chocó, las autoridades locales, junto al gobierno nacional, han dado por terminadas las labores de búsqueda y rescate, dándole paso a la etapa humanitaria. Para conocer cómo se vivió el sismo y los daños que ha sufrido esta municipalidad, el programa La Mañana de NTN24 conversó con Sara Meneses, habitante de este lugar.