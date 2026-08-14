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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Programa: La Mañana

“No hay forma de comunicarse”: habitante del epicentro del terremoto en Colombia en el Chocó

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
En el municipio de San José del Palmar, epicentro del fuerte terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, al igual que en el departamento del Chocó, las autoridades locales, junto al gobierno nacional, han dado por terminadas las labores de búsqueda y rescate, dándole paso a la etapa humanitaria. Para conocer cómo se vivió el sismo y los daños que ha sufrido esta municipalidad, el programa La Mañana de NTN24 conversó con Sara Meneses, habitante de este lugar.

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