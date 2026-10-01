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"Todos vamos a votar por María Corina Machado porque nadie quiere este régimen de narcotraficantes": manifestante en Venezuela pide elecciones presidenciales

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Los venezolanos se toman las calles del país para exigir elecciones libres. Mayra Morales, familiar de un preso político y una de las marchantes, aseguró que Venezuela ya tiene un presidente que es Edmundo González: “Ya nosotros votamos, que nos robaron las elecciones, eso ya todos los sabemos”, dijo.

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