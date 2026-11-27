El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante las llamadas del Día de Acción de Gracias a miembros de las fuerzas armadas que su país “no necesita el petróleo de Oriente Medio”, al sostener que ahora dispone de crudo venezolano que le aporta “millones y millones de barriles adicionales al mes”.

Consultado sobre su visión de las futuras relaciones con Oriente Medio, Trump explicó que Estados Unidos ha permanecido durante décadas en esa región para respaldar a Israel y a sus aliados, pero aseguró que en la actualidad cuenta con recursos energéticos suficientes para reducir su dependencia del petróleo de esa zona.

“No usamos el petróleo; no necesitamos el petróleo. Hemos estado allí durante mucho tiempo”, expresó el mandatario, y añadió que el país se ha mantenido en la región con la protección a Israel y a Oriente Medio, pero que ahora dispone de más petróleo que cualquiera.

El presidente también aludió a la operación militar norteamericana del 3 de enero en Caracas, que derivó en la captura del dictador Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y aseguró que Washington ha obtenido importantes beneficios económicos de esa intervención, que cifró en miles de millones de dólares.

No es la primera ocasión en que Trump resalta los réditos petroleros derivados de su política hacia Venezuela: de forma reciente afirmó que Estados Unidos recibía millones de barriles de crudo venezolano cada semana y sostuvo que los ingresos generados permitirían cubrir los costos de la operación militar.

Además, el mandatario ha asegurado que pidió a China y a Rusia abandonar sus posiciones en Venezuela y que ambos países atendieron su solicitud, afirmación que reiteró el 11 de noviembre durante un discurso por el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

Uno de los ejes principales de ese acercamiento ha sido el sector energético: el 31 de agosto, la Casa Blanca anunció un acuerdo petrolero con concesiones por 100 años a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) para operar 17 campos petroleros venezolanos, con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles.

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De acuerdo con los términos divulgados por Washington, el pacto contempla una participación accionaria del 35% para el Gobierno norteamericano en la empresa matriz de NABEP, además de derechos preferenciales para adquirir parte de su producción, mientras la compañía prevé inversiones de hasta 100.000 millones de dólares en infraestructura petrolera y pagos por regalías e impuestos estimados en 200.000 millones de dólares durante los primeros 25 años.