Torturas y una nueva aprehensión irregular describen las persistentes maniobras del régimen de Maduro

En una conmovedora entrevista, Wendelin Peña Mijares pide la ayuda de la comunidad internacional para visibilizar el caso de su hijo de 24 años. “Que no quede en el olvido, que esta entrevista sea una ventana a la realidad, a lo que ha sido sometido, desde el momento que desapareció. Ahora lo más importante es que sean garantes de sus derechos”, aseguró.

En horas de la mañana, la defensa y la familia de John Álvarez, estudiante de dos carreras universitarias y antropología, acudieron a la defensoría del pueblo de Venezuela para denunciar los vejámenes que ha tenido que enfrentar desde el momento de su captura irregular.

En el documento que relata hechos de tortura, los denunciantes aseguran que el estudiante fue capturado por personas sin uniforme, ni identificación, cuando se trasladaba en su moto de color blanco por el centro de Caracas. Tanto el vehículo como un reloj y una cadena que también portaba no figuran en el acta de aprehensión. También manifiesta la familia que contrario a lo que dicen quienes lo imputan de terrorismo, no estaba pegando carteles en una plaza. Además, en el proceso de su detención fue encapuchado durante horas por calles de Caracas. Lo más preocupante para los padres de John son las torturas a las que fue sometido su hijo. “La tortura consistió en darle golpes con un bate cubierto con fundas, un jergón de cama también cubierto con fundas de tela, en las piernas, glúteos y espalda. Golpes con una puerta en la cabeza, así como descargas eléctricas en rodillas, costillas y testículos”.

Wendelin asegura que John es un excelente hijo, extraordinario ser humano, que tuvo una niñez feliz, fue criado con amor y valores desde el ejemplo. “Él fue destacado en todas las actividades en las que se ha desarrollado, por ejemplo en Kung fu. Yo quería que fuera violinista, pero él se inclinó hacia la percusión cualidad que lo ha llevado a ser parte de diferentes grupos musicales, además cursa dos carreras universitarias, es un joven emprendedor”.

Con un estremecedor llanto la madre hizo un llamado para que las autoridades investiguen lo sucedido. "Hago un llamado encarecidamente a la persona que está allí en la defensoría del pueblo que revise a todos esos funcionarios que están allí en la calle, que determinen si fueron violados sus derechos y realmente fue torturado. No solamente hablamos en nombre de John si no también en representación de todos los presos que hayan sido torturados. Eso no puede existir aquí, ni en ningún lugar del mundo”.