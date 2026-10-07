Joven que prestaba el servicio militar asesinó a un soldado en Buriticá, Antioquia: esto se sabe del caso

El Ejército Nacional confirmó el asesinato del soldado Luis Andrés Benítez Rodríguez por parte de un joven que estaba prestando su servicio militar en el Batallón de Infantería n.º 32 General Pedro Justo Berrío, en Buriticá, Antioquia.

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“Las circunstancias que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el propósito de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, sostuvo el Ejército por medio de un comunicado.

Según la información que ha sido revelada por parte de la entidad, el uniformado tomó su arma de dotación y la accionó contra el otro integrante de esta institución militar, causándole la muerte. Asimismo, se conoció que las autoridades correspondientes avanzan con el caso.

“Una vez conocida la situación, la unidad militar activó de manera inmediata los protocolos institucionales correspondientes; el soldado agresor fue capturado y se puso en conocimiento de las autoridades competentes lo ocurrido, con el fin de facilitar el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas pertinentes”, explicó.

Asimismo, desde la Cuarta Brigada del Ejército Nacional dieron a conocer que se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar con las investigaciones y esclarecer lo sucedido. Del mismo modo, expresaron su solidaridad con familiares y seres queridos del militar fallecido.

“La Cuarta Brigada del Ejército Nacional expresa su solidaridad y condolencias a los familiares, compañeros y seres queridos del militar fallecido, y reitera su compromiso con el respeto por la vida, los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley. Manifiesta su plena disposición de colaborar con las autoridades judiciales y organismos competentes, suministrando la información requerida para contribuir al esclarecimiento de los hechos, en el marco del respeto por el debido proceso”, sostuvieron.

El joven capturado por el Ejército Nacional fue judicializado ante la Fiscalía General de la Nación y deberá responder ante la justicia por el presunto delito de homicidio. Un juez con funciones de control de garantías decidirá su situación jurídica.