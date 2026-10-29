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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Docentes protestan en Bolívar: "Un educador hoy no puede ni siquiera ir a trabajar; van a trabajar porque piden prestado dinero"

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer sostiene un cartel en una manifestación de docentes en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Una mujer sostiene un cartel en una manifestación de docentes en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

En el estado Bolívar, docentes y trabajadores del sector salud protestan para exigir sueldos dignos.

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En una entrevista del medio de comunicación VPITV, Aida González, secretaria del Colegio de Profesores, habló de la compleja situación de los maestros.

"Un educador hoy no puede ni siquiera ir a trabajar... Van a trabajar porque piden prestado dinero", pronunció González.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

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Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales.

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Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Gremios de maestros y jubilados exigen pensiones dignas e indexadas a la canasta básica en sus manifestaciones constantes por todo el país.

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