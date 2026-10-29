Docentes protestan en Bolívar: "Un educador hoy no puede ni siquiera ir a trabajar; van a trabajar porque piden prestado dinero"

En el estado Bolívar, docentes y trabajadores del sector salud protestan para exigir sueldos dignos.

En una entrevista del medio de comunicación VPITV, Aida González, secretaria del Colegio de Profesores, habló de la compleja situación de los maestros.

"Un educador hoy no puede ni siquiera ir a trabajar... Van a trabajar porque piden prestado dinero", pronunció González.

El declive de la educación en Venezuela se debe a una crisis estructural compleja impulsada por la caída drástica del presupuesto público, la hiperinflación y la recesión económica.

Esto generó salarios de miseria para los docentes, el abandono masivo de las aulas, el deterioro grave de la infraestructura escolar y altos índices de deserción estudiantil.

Por otra parte, es sabido que en Venezuela, la pensión y el salario base de los docentes jubilados se mantienen en 130 bolívares mensuales.

Las denuncias públicas de maestros reflejan la pérdida total del poder adquisitivo frente a la canasta básica.

Gremios de maestros y jubilados exigen pensiones dignas e indexadas a la canasta básica en sus manifestaciones constantes por todo el país.