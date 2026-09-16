Por "la incompetencia y el caos" del Gobierno Petro, Estados Unidos descertifica a Colombia

El Gobierno de Estados Unidos acaba de lanzar su más reciente informe sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.

En el documento, publicado como "Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027", el Gobierno de Donald Trump, explica las decisiones de sus administración sobre estas naciones en cuanto a la lucha contra el tráfico de drogas.

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El presidente, basado en la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores para el Año Fiscal 2003 (P.L. 107-228) (FRAA), comenzó con la identificación de a las siguientes naciones como "principales países de tránsito de drogas o principales productores de drogas ilícitas":

En el listado aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

Lo que dice el informe sobre Colombia:

De conformidad con la sección 706(2)(A) de la FRAA, el Gobierno Trump designó a "Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia como países que han fallado demostrablemente durante los 12 meses anteriores en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra los narcóticos y para adoptar las medidas de control de drogas exigidas por el artículo 22 U.S.C. § 2291h(a)(1)".

No obstante, el documento aclara que la decisión aborda principalmente las acciones durante el Gobierno de Gustavo Petro, que dejó el poder hace poco más de un mes con cuestionables resultados en lucha antidrogas y criminalidad.

Asimismo, elogió al presidente Abelardo de la Espriella calificándolo como "un firme defensor" de la nación.

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"El pueblo de Colombia tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente" dice el texto, que además valora que "ha prometido liderar una campaña agresiva contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las políticas socialistas fallidas de su predecesor".

"Colombia está en condiciones de recuperar su posición como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio, y las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales del país finalmente cuentan con un firme defensor en el presidente de la Espriella", añadió.

Trump aclaró que, si Colombia logra avances en la erradicación agresiva de la coca y el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, "consideraré levantar la condición de “fracaso demostrable” del país"

Y aclaró que la descertificación permanece vigente "únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda que estuvo en el poder durante la mayor parte del último año".

Marco Rubio ya había adelantado en NTN24 la posición del Gobierno Trump:

El pasado 8 de septiembre, tras la exitosa reunión con Abelardo de la Espriella, el secretario Marco Rubio ofreció una entrevista exclusiva para NTN24 y Noticias RCN, en la que habló de su vínculo con Colombia, la lucha contra el narcotráfico, la relación con De la Espriella y la posición de EE. UU. frente al anterior gobierno en Colombia.

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“Por más de 20 años, durante todo mi historial en el Senado, el socio más importante ha sido Colombia, eso se interrumpió en los últimos cuatro años, lamentablemente”, dijo sobre la Administración de Petro.

Y aseguró que el futuro con el nuevo Gobierno es prometedor. "Tienen un presidente con mucha energía, con mucha visión", agregó.

El secretario apuntó directamente contra el expresidente Petro al hablar sobre lo que pasó con la descertificación para el pasado año fiscal y estimó lo que se vendría para este curso:

"La certificación que se anuncia este año, tiene que ver con las acciones del año pasado. Tenemos un pensamiento completamente distinto en términos del nuevo presidente", dijo.

“Hemos visto en el último mes más acciones concretas en contra de las bandas criminales de lo que vimos en cuatro años”, señaló el secretario Rubio.