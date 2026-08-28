Equipo de primera división del fútbol de Italia busca fichar a extremo venezolano de 18 años en la recta final del mercado de traspasos

El mercado de traspasos se acerca a su cierre y el Cagliari de la Serie A ya tomó posición por una de las jóvenes promesas del fútbol venezolano.

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El conjunto italiano presentó una oferta formal por el extremo David de Ornelas, de 18 años, quien actualmente milita en el HamKam de Noruega.

La directiva del club 'Rossoblú' ha seguido de cerca la evolución del futbolista y considera que puede convertirse en una apuesta significativa.

Según allegados al jugador, las negociaciones todavía estarían lejos de llegar a un acuerdo.

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Motivo: El HamKam mantiene una valoración elevada sobre el jugador debido a su proyección, por lo que existe una diferencia económica importante.

De Ornelas nació en Noruega, pero cuenta con nacionalidad venezolana y ha estado vinculado a los procesos de formación de ambos combinados nacionales.

Su calidad futbolística llamó la atención de la Vinotinto y en 2023 y 2024 fue convocado por Oswaldo Vizcarrondo para formar parte de las categorías Sub-15 y Sub-17.

Posteriormente, Noruega también apostó por el joven futbolista y lo incorporó a sus diferentes selecciones juveniles.