NTN24
Viernes, 28 de agosto de 2026
Viernes, 28 de agosto de 2026
Serie A

Equipo de primera división del fútbol de Italia busca fichar a extremo venezolano de 18 años en la recta final del mercado de traspasos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24
David de Ornelas, futbolista - Fotos: Pexels / X
David de Ornelas, futbolista - Fotos: Pexels / X
La directiva del club 'Rossoblú' ha seguido de cerca la evolución del futbolista y considera que puede convertirse en una apuesta significativa.

El mercado de traspasos se acerca a su cierre y el Cagliari de la Serie A ya tomó posición por una de las jóvenes promesas del fútbol venezolano.

o

El conjunto italiano presentó una oferta formal por el extremo David de Ornelas, de 18 años, quien actualmente milita en el HamKam de Noruega.

La directiva del club 'Rossoblú' ha seguido de cerca la evolución del futbolista y considera que puede convertirse en una apuesta significativa.

Según allegados al jugador, las negociaciones todavía estarían lejos de llegar a un acuerdo.

o

Motivo: El HamKam mantiene una valoración elevada sobre el jugador debido a su proyección, por lo que existe una diferencia económica importante.

De Ornelas nació en Noruega, pero cuenta con nacionalidad venezolana y ha estado vinculado a los procesos de formación de ambos combinados nacionales.

o

Su calidad futbolística llamó la atención de la Vinotinto y en 2023 y 2024 fue convocado por Oswaldo Vizcarrondo para formar parte de las categorías Sub-15 y Sub-17.

Posteriormente, Noruega también apostó por el joven futbolista y lo incorporó a sus diferentes selecciones juveniles.

Temas relacionados:

Serie A

Fútbol

Mercado

Fichaje

Italia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Conteo regresivo? Estados Unidos aumenta su poderosa presión militar muy cerca de Cuba

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se utilizan todas las leyes para criminalizar a todos los comunicadores": Periodista Miguel Otero sobre la censura a los medios en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Así felicitó la DEA al presidente Abelardo de la Espriella por capturar alto líder del Tren de Aragua 'Nairobi'

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que le conviene a Trump: "mantener una dictadura y seguir extrayendo el petróleo"

Primera academia espacial / FOTO: Captura de pantalla
Estados Unidos

EEUU tendrá su primera Academia Espacial para formar, entre otros, militares en el ámbito aeroespacial

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal - Foto: captura video
Ceuta

Vecinos de Ceuta prenden fuego a campamento ilegal y explotan contra Pedro Sánchez: "Invasores"

Foto de referencia (Canva)
Fraude

Expertos abordan el fraude financiero y la ciberseguridad como principales desafíos de la era digital: ¿cómo cuidar sus datos y su dinero?

USS Gridley | Foto: AFP
Estados Unidos

‘USS Gridley': el poderoso buque con el que Estados Unidos pretende intensificar la lucha contra el narcotráfico en Ecuador

Más de Deportes

Ver más
Elche CF vs FC Barcelona - EFE
FC Barcelona

Barcelona condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza contra sus aficionados en partido en España: así fueron captados enfrentamientos con la policía

Aryna Sabalenka y María Camila Osorio-Foto: EFE ilustrada
Tenis

Duro debut para Camila Osorio en el US Open: se enfrentará a la N.° 1 del mundo, Aryna Sabalenka

Julián Álvarez en el banquillo del Atlético de Madrid - EFE
Julián Álvarez

Dudas sobre el futuro de Julián Álvarez: habría presentado certificado por depresión al Atlético de Madrid y el club aún no lo deja ir

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Comunicado del régimen venezolano - Fotos: EFE / X
Terremoto en Colombia

Régimen venezolano, tras inacción en La Guaira por los terremotos, ofrece envío de rescatistas a Colombia por el sismo que enlutó al país vecino

Sismo en el Chocó - Canva y redes
Terremoto en Colombia

Servicio Geológico reporta un nuevo temblor en Chocó de 3,5 de magnitud durante la noche de este 20 de agosto: esto se sabe

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Aranceles

Trump impone arancel del 100% a drones importados a Estados Unidos desde China por motivos de seguridad nacional

INCENDIOS -EFE
Colombia

¿Manos criminales detrás de los incendios en Colombia? Cundinamarca y Tolima permanecen en alerta por las emergencias forestales

Cristian Rebolledo, comandante de la Unidad de Búsqueda y Extracción UV-26 / Conjunto 'Residencias Caribe', devastado tras los terremotos en La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
Sismo en Venezuela

"Se sintió un crujido dentro de la misma estructura": comandante de la Unidad de Búsqueda y Extracción UV-26 presente en Residencias Caribe, La Guaira, sobre nuevo sismo registrado

Tragedia en Nepal (AFP)
Nepal

Número de desaparecidos por la tragedia en Nepal sube a 2.400 en medio de alerta por posibles nuevas inundaciones

Elche CF vs FC Barcelona - EFE
FC Barcelona

Barcelona condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza contra sus aficionados en partido en España: así fueron captados enfrentamientos con la policía

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023