NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Real Madrid

Jugador del Real Madrid es condenado por conducir ebrio: le fue retirado su carnet de conducir

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
Real Madrid en Champions League ante el Benfica - Foto: EFE
El jugador de 23 años, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y multado con 14.400 euros.

Un jugador del Real Madrid se encuentra en el ojo del huracán tras recibir una dura condena por una infracción mientras se encontraba en Canarias.

Se trata del defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria en agosto, confirmó este miércoles una fuente judicial.

El defensa central, de 23 años, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Asencio fue condenado en un juicio celebrado en San Bartolomé de Tirajana, una localidad turística del sur de Gran Canaria (Islas Canarias), tras el incidente ocurrido el 16 de agosto.

o

El defensa, natural de Gran Canaria, no se encontraba con la plantilla del Real Madrid de José Mourinho en ese momento porque seguía recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de julio.

Esta semana, Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

o

Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo.

El juicio está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre.

Temas relacionados:

Real Madrid

Condena

Fútbol español

Islas Canarias

Alcohol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Operativos y logros militares del presidente De la Espriella: ¿cuántos cabecillas criminales han sido neutralizados durante su gobierno?

Vladímir Putin y Masud Pezeshkian - Foto AFP
Irán - EEUU

¿Cumbre del mal? Encuentro entre Putin y Pezeshkian en medio de los ataques de EEUU contra Irán

Mapa del estrecho de Ormuz-Foto: AFP
estrecho de Ormuz

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Manifestaciones en Venezuela - Foto EFE de referencia
Familiares de presos políticos

"Los venezolanos somos más que petróleo": contundente manifestación contra prioridad de Delcy Rodríguez y EE. UU.

Océano - Foto Canva
Océano

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Más de Deportes

Ver más
Lionel Messi junto a Gianni Infantino - Foto: EFE
Lionel Messi

La polémica pancarta de Messi junto a Infantino que fue exhibida en partido del Inter de Miami en la MLS

Edson Tortolero, jugador venezolano del América de Cali - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

La historia del jugador venezolano que ayudó en labores de rescate en La Guaira y también vivió el terremoto en Cali tras fichar por club colombiano

Selección Argentina con pancarta de Malvinas- EFE
Selección Argentina

La FIFA hizo oficial la sanción contra la Selección Argentina tras exhibir pancarta de las Islas Malvinas durante el Mundial 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Elvira Salazar - Foto: EFE
María Elvira Salazar

Las primeras palabras de María Elvira Salazar, tras imponerse en las primarias en Florida

Lula da Silva | Foto: EFE
Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva oficializa su candidatura a la reelección en Brasil: "Estoy muy entero"

Nuevas revelaciones en la investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE-Canva
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Nuevas revelaciones en caso de Miguel Uribe: “Creo que el esquema estaba infiltrado, él estaba incómodo”

José Antonio Kast (AFP)
Crimen organizado

Polémico borrador de reforma constitucional del presidente chileno propone restringir el acceso a la salud pública a condenados por crimen organizado y terrorismo

Federico Gutiérrez | Foto: EFE
Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez denunció al petrismo ante el FBI por supuestos casos de corrupción que "dañaron" a Medellín

Donald Trump, Google Maps cambia el nombre del Lago Ontario a “Lago América”-Foto: Ilustración Canva
Donald Trump

Google Maps cambia el nombre del Lago Ontario a “Lago América” para usuarios en Estados Unidos tras orden ejecutiva de Donald Trump

Un aula vacía llena de filas ordenadas de pupitres - Foto de referencia: Pexels
Desnutrición en Venezuela

ONG FundaRedes advierte que el sistema educativo venezolano atraviesa una situación crítica marcada por la desnutrición estudiantil

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023