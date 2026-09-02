Jugador del Real Madrid es condenado por conducir ebrio: le fue retirado su carnet de conducir

Un jugador del Real Madrid se encuentra en el ojo del huracán tras recibir una dura condena por una infracción mientras se encontraba en Canarias.

Se trata del defensa del Real Madrid, Raúl Asencio, fue condenado por conducir ebrio en Gran Canaria en agosto, confirmó este miércoles una fuente judicial.

El defensa central, de 23 años, superaba tres veces la tasa legal de alcohol y fue multado con 14.400 euros (16.700 dólares), además de la retirada del carné de conducir durante ocho meses.

Asencio fue condenado en un juicio celebrado en San Bartolomé de Tirajana, una localidad turística del sur de Gran Canaria (Islas Canarias), tras el incidente ocurrido el 16 de agosto.

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El defensa, natural de Gran Canaria, no se encontraba con la plantilla del Real Madrid de José Mourinho en ese momento porque seguía recuperándose de una lesión en los isquiotibiales que sufrió a finales de julio.

Esta semana, Asencio afronta otro proceso judicial en Gran Canaria, relacionado con la presunta difusión no consentida de un vídeo sexual grabado en 2023.

Según la prensa española, Asencio confía en ser absuelto en ese caso si dos mujeres que aparecen en la grabación le perdonan formalmente.

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Otros tres exjugadores del filial del Real Madrid también están siendo juzgados por supuestamente grabar y distribuir el vídeo.

El juicio está previsto para los días 3, 4 y 7 de septiembre.