Una jueza federal mexicana vinculó a proceso este sábado a Fausto Isidro Meza Flores, conocido como ‘Chapo Isidro’, presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de ‘Los Mayos’, facción del Cártel de Sinaloa, junto con dos de sus principales colaboradores, tras una audiencia privada que se extendió por cerca de 10 horas.

Los otros dos procesados son Germán Rolando Flores Meza, apodado ‘Serafín’, identificado por las autoridades como el segundo hombre fuerte en la estructura delictiva, y José Luis Ortiz Murillo, presunto operador financiero del grupo.

La FGR explicó que aportó pruebas contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de los tres sujetos. Inicialmente, las tres personas fueron presentadas ante la jueza hace unos días, pero su defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional de 72 horas para definir su situación jurídica.

Meza Flores, uno de los fugitivos más buscados por el FBI, y sus colaboradores cayeron detenidos el pasado 20 de noviembre durante un operativo federal en el municipio de Guasave, estado de Sinaloa, despliegue que desató una ola de violencia con enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en esa región.

Las autoridades elevaron después de 11 a 20 la cifra de muertos por esa jornada violenta 16 agresores y cuatro militares, mientras que el pasado lunes una jueza federal había dictado prisión preventiva contra el Chapo Isidro y sus dos presuntos colaboradores y concedió plazo adicional a su defensa antes de definir su situación jurídica.

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La captura ocurrió en un estado golpeado por la violencia desde septiembre de 2024, cuando estalló una disputa armada entre las facciones ‘Los Mayos’ y ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, situación que mantiene en alerta a las autoridades federales y estatales en el noroeste de México.