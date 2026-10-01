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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Vladímir Putin

Putin eleva el tono con Europa y Ucrania a un nivel crítico: amenazó con utilizar "todo tipo de armas", incluidas nucleares, si atacan Kaliningrado

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladímir Putin
Vladímir Putin
Putin criticó este jueves los "sucesivos ejercicios militares en el mar Báltico" y los "intentos de interceptación" de buques rusos.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, le subió el tono a la guerra con Ucrania y prometió utilizar "todo tipo de armas", incluidas las nucleares, en caso de un ataque de las fuerzas de la OTAN contra el enclave de Kaliningrado.

Sin embargo, matizó y afirmó que su país "no tiene la intención de atacar a nadie".

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"Si se llegara a un ataque directo contra Rusia, en este caso contra Kaliningrado, la cuestión del uso de todo tipo de armas de las que disponemos estaría sobre la mesa", declaró Putin durante el foro político anual de Valdái.

Esta nueva declaración de Putin se da en pleno aumento de las tensiones en torno a este territorio situado en el mar Báltico y que limita con Polonia y Lituania.

Esto luego de que países de la OTAN realizara maniobras militares cerca de las fronteras de Kaliningrado, lo que llevó a Moscú a enviarles un documento en el que condenó un aumento "sin precedentes" de la actividad militar de la Alianza en sus fronteras occidentales.

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La OTAN respondió a las declaraciones de Putin rechazando la "retórica nuclear irresponsable" de Rusia contenida en ese documento.

Putin criticó este jueves los "sucesivos ejercicios militares en el mar Báltico" y los "intentos de interceptación" de buques rusos.

"Todo esto constituye una escalada", subrayó el mandatario.

"No tenemos la intención de atacar a nadie (...). Pero si nos enfrentamos a una agresión, responderemos. Y los ciudadanos de los países europeos deben entenderlo", insistió.

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