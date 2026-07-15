Este miércoles comienza a regir la reducción de la jornada laboral en Colombia: así funcionará

Este miércoles entrará en aplicación la etapa final de la reducción de la jornada laboral en Colombia, conforme a lo dispuesto por la Ley 2101 de 2021.

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Durante lo que va del año, es decir, entre el 1 de enero y el 14 de julio, la jornada máxima legal semanal era de 44 horas.

Sin embargo, a partir de este miércoles 15 de julio, empieza a regir la etapa final de la reducción de la jornada laboral, la cual indica que el máximo será de 42 horas semanales, sin disminución salarial ni de derechos.

“Veníamos con una jornada laboral de 48 horas. El primer año, según esa ley, implicó una reducción de 48 a 46 horas; el segundo, de 46 a 44. Y este último año, a partir del 15 de julio, la jornada laboral en Colombia quedará en 42 horas semanales”, afirmó Antonio Sanguino, ministro de Trabajo.

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Asimismo, cabe resaltar que el recargo por trabajar un domingo o un festivo llegará al 90% y, desde julio de 2027, será del 100%. Es decir, el día se pagará al doble. Además, si se supera la jornada ordinaria, deberán reconocerse horas extras.

Del mismo modo, según el artículo 11, denominado Trabajo Diurno y Nocturno, que modifica el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, la jornada diurna irá desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. y la nocturna irá de las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

En cuanto a las horas extras, se establece que el empleador deberá llevar un registro de cada empleado, en el que se especifiquen el nombre, la actividad desarrollada y el número de horas laboradas, precisando si son diurnas o nocturnas.

Finalmente, el artículo 14, denominado Límite al Trabajo Suplementario, afirma que las horas extras, ya sean diurnas o nocturnas, no podrán exceder las dos horas diarias.