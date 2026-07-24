Vozinha, el arquero estrella del Mundial, estaría a un paso de jugar en Latinoamérica

Tras semanas de rumores y diferentes negociaciones, la espera habría llegado a su fin. Colo Colo está a solo algunos detalles de cerrar la contratación de Vozinha, arquero de Cabo Verde que puso su nombre en el mercado tras su gran actuación en el Mundial 2026, donde fue destacado al integrar el once ideal de la Copa del Mundo.

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Según informó Polymarket en su cuenta de X, el futbolista sensación de la última Copa del Mundo habría dado el “sí” a Blanco y Negro para firmar un contrato de 18 meses.

Con esto, Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, tendría a su nuevo arquero, luego de la caída de la operación por Santiago Mele y de las nuevas opciones que fueron apareciendo en el mercado.

Cabe aclarar que el arquero de Cabo Verde también había llamado la atención del Inter de Miami, equipo en el que juega el número 10 de la selección de Argentina, Lionel Messi.

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En la negociación se involucró directamente el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo que permitió un mayor margen para acercar las posiciones.

Cabe recordar que Vozinha tomó protagonismo en cada partido de la Copa del Mundo, donde su esfuerzo y sus grandes atajadas lo llevaron a ser elegido en el once ideal y a ganarse el cariño de los espectadores del torneo.

Finalmente, el portero, de 40 años, fue elogiado por grandes jugadores. Entre ellos estuvo el histórico arquero de la selección Colombia, René Higuita, quien aseguró que “es increíble y un ícono mundial”. Entre risas, Vozinha respondió que intentó hacer el escorpión, pero que es muy difícil, jugada que llevó a René Higuita a convertirse en un referente del fútbol mundial.