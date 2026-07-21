Abelardo De La Espriella anunció que Medellín será la sede principal del Escudo de las Américas para luchar contra el narcotráfico en compañía de EE. UU.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que instalará una sede alterna de la Presidencia en la ciudad de Medellín como parte de una estrategia para fortalecer las acciones contra el crimen organizado en la capital antioqueña.

VEA TAMBIÉN Abelardo De La Espriella reveló los nombres del nuevo director de la UNGRD, el embajador en México y el director del SENA o

Esta decisión fue comunicada tras una reunión de más de cinco horas con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; los 125 alcaldes del departamento, y parte de su equipo de gobierno.

Durante el encuentro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que Medellín será la sede en Colombia del denominado Escudo de las Américas, del que hará parte a partir del 7 de agosto, día de su posesión.

“Vamos aquí a tener la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. La sede de Colombia la vamos a tener en Medellín porque aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado”, afirmó.

El mandatario electo aseguró que su administración enfocará buena parte de sus esfuerzos en Antioquia, al considerar que desde el Valle de Aburrá operan estructuras criminales con influencia en diferentes regiones del país.

“Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana, salen la mayoría de las órdenes al resto del país. Así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja, como en derecho corresponde”, concluyó.

Cabe recordar que el Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad y una coalición internacional impulsada por Estados Unidos durante la administración Trump.

Su objetivo principal es coordinar esfuerzos militares y policiales entre varios países para combatir el narcotráfico, desmantelar organizaciones criminales y frenar la inmigración irregular.