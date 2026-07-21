NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Escudo de las Américas

Abelardo De La Espriella anunció que Medellín será la sede principal del Escudo de las Américas para luchar contra el narcotráfico en compañía de EE. UU.

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
Abelardo De La Espriella, presidente electo - EFE
El presidente electo indicó que enfocará sus esfuerzos en Antioquia al considerar que desde el Valle de Aburrá operan estructuras criminales.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció que instalará una sede alterna de la Presidencia en la ciudad de Medellín como parte de una estrategia para fortalecer las acciones contra el crimen organizado en la capital antioqueña.

o

Esta decisión fue comunicada tras una reunión de más de cinco horas con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; los 125 alcaldes del departamento, y parte de su equipo de gobierno.

Durante el encuentro, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que Medellín será la sede en Colombia del denominado Escudo de las Américas, del que hará parte a partir del 7 de agosto, día de su posesión.

Vamos aquí a tener la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. La sede de Colombia la vamos a tener en Medellín porque aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y del crimen organizado”, afirmó.

El mandatario electo aseguró que su administración enfocará buena parte de sus esfuerzos en Antioquia, al considerar que desde el Valle de Aburrá operan estructuras criminales con influencia en diferentes regiones del país.

o

“Desde aquí, desde Medellín y desde el área metropolitana, salen la mayoría de las órdenes al resto del país. Así que nos vamos a concentrar en Medellín para luchar contra el crimen como debe ser. Se someten o se les da de baja, como en derecho corresponde”, concluyó.

Cabe recordar que el Escudo de las Américas es una iniciativa de seguridad y una coalición internacional impulsada por Estados Unidos durante la administración Trump.

Su objetivo principal es coordinar esfuerzos militares y policiales entre varios países para combatir el narcotráfico, desmantelar organizaciones criminales y frenar la inmigración irregular.

Temas relacionados:

Escudo de las Américas

Abelardo de la Espriella

Posesión Abelardo de la Espriella

Nuevo presidente de Colombia

Medellín

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Daniel Ortega es una máxima amenaza a la democracia”: excandidato presidencial nicaragüense

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Estados Unidos evalúa inmunidad para Delcy Rodríguez ante emblemática demanda: exagente de la DEA analiza

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Política

Ver más
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de La Espriella confirma a nuevo ministro para su gabinete y ya suenan nombres para Justicia y Educación

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

"Cuando el tigre ruja contra el Centro Democrático, nos tenemos que defender": Álvaro Uribe sobre disputas por la presidencia del Senado en Colombia

Nayib Bukele y Donald Trump (AFP)
Donald Trump

Donald Trump recibió a Nayib Bukele tras ser proclamado para aspirar a un tercer mandato en El Salvador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Selección de Noruega celebra triunfo ante Senegal en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El llamativo festejo de la selección de Noruega con su hinchada tras sellar su clasificación a la segunda ronda de la Copa del Mundo

Balón oficial de la final del Mundial - Foto: EFE
Final del Mundial

"Si gano el Mundial, me retiro de la selección": la sorpresiva advertencia de jugador que disputará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo

María Corina Machado manifiesta su intención de volver a Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado

María Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y dice que es una promesa que se cumple "paso a paso"

Foto: Ryan Castro y J Balvin
Música

Tras acompañar a Shakira en inauguración de Mundial, J Balvin y Ryan Castro logran este importante registro musical

Jugadores de la selección de Brasil / DT de la selección de Japón - Fotos: EFE
Mundial

DT de Japón pide disculpas públicas luego de la eliminación de su equipo ante Brasil en 16avos del Mundial: "La responsabilidad es mía"

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
audiencia

Abogado analiza lo que será la tercera audiencia contra Maduro y su esposa en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de La Espriella confirma a nuevo ministro para su gabinete y ya suenan nombres para Justicia y Educación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre