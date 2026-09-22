"Delcy Rodríguez ha hecho parte de esa misma banda": Marta Lucía Ramírez sobre visita de la jefe chavista a Nueva York y su papel en la dictadura de Venezuela

En el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Nueva York, NTN24 dialogó con excanciller y ex vicepresidente colombiana Marta Lucía Ramírez y el embajador nicaragüense Arturo McFields sobre la expectativa que ha generado la reunión entre la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.