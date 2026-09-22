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"Delcy Rodríguez ha hecho parte de esa misma banda": Marta Lucía Ramírez sobre visita de la jefe chavista a Nueva York y su papel en la dictadura de Venezuela

septiembre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
En el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Nueva York, NTN24 dialogó con excanciller y ex vicepresidente colombiana Marta Lucía Ramírez y el embajador nicaragüense Arturo McFields sobre la expectativa que ha generado la reunión entre la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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