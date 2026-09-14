La NASA presenta importante avance en el cohete de Artemis III que llevará humanos a la Luna

El retorno de la humanidad a la Luna se materializa en los talleres de la NASA, donde técnicos del Centro Marshall han completado la soldadura de una pieza fundamental para la misión Artemis III. Se trata del anillo delantero que se integrará al espaciador del cohete que llevará nuevamente humanos al satélite natural de la Tierra en 2027, año en el que está previsto el lanzamiento. En entrevista con NTN24, el ingeniero espacial Sebastián Valencia se refirió a este importante avance y aseguró que "esto es un paso más con el programa Artemis y también con los demás países en los acuerdos Artemis".