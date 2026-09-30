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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Dictadura en Venezuela

"Trump dice una cosa, pero la realidad es otra; miren estos carritos de helados": venezolanos reaccionan a microambulancias compradas en "Revolución"

septiembre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Motocargas adaptadas como "ambulancias" en Venezuela - Fotos: X
Motocargas adaptadas como "ambulancias" en Venezuela - Fotos: X
De acuerdo con las críticas, estos microvehículos "no tienen el equipamiento médico real".

El gobernador chavista del estado Carabobo, Rafael Lacava, presentó recientemente motocargas adaptadas como "ambulancias".

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Tal situación, como era de esperarse, generó cuestionamientos masivos en redes sociales por parecer "carritos de helado".

De acuerdo con las críticas, estos microvehículos "no tienen el equipamiento médico real". Asimismo, traen a colación "la inseguridad para el chofer y los pacientes".

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A su vez, otros usuarios se refirieron a las constantes declaraciones del presidente Donald Trump, quien dice que en Venezuela "la gente está feliz, bailando en las calles por la nueva bonanza petrolera".

"Trump dice una cosa, pero la realidad es otra; miren estos carritos de helados", dijo una usuaria en la red social Instagram.

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Por su parte, otro usuario, en la misma plataforma digital, manifestó de manera sarcástica: "Señor Trump, estamos felices con estos carritos de helado; mejor reír para no llorar".

Cabe recordar que este miércoles 30 de septiembre, el presidente Trump afirmó que la situación en Venezuela "ha sido genial" tras la captura de Maduro y los acuerdos petroleros con el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez.

Durante una ceremonia en la Casa Blanca para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, Trump sostuvo: "Estamos ayudando a la gente a volverse rica de nuevo (en Venezuela)".

Lo cierto es que las declaraciones del mandatario de la Unión Americana contrastan drásticamente con la realidad de una nación golpeada por una profunda crisis humanitaria, destructivos desastres naturales y la incesante corrupción por parte del régimen.

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