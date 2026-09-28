De Cara con un juez: Alias ‘Araña’, criminal colombiano extraditado por De la Espriella, ya compareció ante la justicia de EEUU

El jefe narcocriminal colombiano alias ‘Araña’, extraditado a Estados Unidos la semana pasada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, empezó a comparecer de inmediato. Las autoridades federales le confirmaron su estatus de detenido y lo condujeron a su primera comparecencia en la corte del distrito sur de California en San Diego. A ‘Araña’ se le acusa de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.