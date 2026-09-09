"Es una locura": el golazo de Cristiano Ronaldo que lo acerca cada vez más a las 1.000 anotaciones en su carrera

Este miércoles el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrentó al Abha por la sexta jornada de la Saudi Pro League, un partido que desde el papel se esperaba fácil para el club de Riad, pues si rival está en la parte más baja de la tabla.

Como se esperaba, el portugués Cristiano Ronaldo se reportó en el marcador con un golazo de cabeza, muy a su estilo, que lo acerca cada vez más al hito de los 1.000 tantos como profesional.

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Ronaldo abrió el marcador al minuto 22 con un espectacular golpe de cabeza tras un tiro de esquina. Este fue su gol número 979 como profesional, quedando cada vez más cerca de los 1.000.

Al 58, Abdullah Al-Hamdan puso el 2-0 para Al Nassr y amplió una ventaja que, por el desarrollo del partido, parecía corta.

El descuento rival llegó al 75 con un gol de un viejo conocido del fútbol europeo, Nabil Fekir, exfutbolista Del Real Betis y la Selección de Francia, que con un excelente lanzamiento de falta puso algo de tensión en el tramo final.

Al Nassr dominó claramente la posesión (67%-33%) y generó 19 remates, frente a apenas 5 de Abha. También tuvo ventaja en tiros a puerta (6-2), pases (587-291) y córners (4-1).

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El resultado, de hecho, se quedó corto para lo que mostró Al Nassr. Cristiano tuvo una actuación muy activa: además del gol, estrelló otro remate en el poste y en los minutos finales el arquero rival le negó el doblete con una buena intervención.

Abha prácticamente no generó peligro durante buena parte del encuentro, aunque el gol de Fekir cambió momentáneamente el panorama.

Incluso tuvo una ocasión muy clara para empatar después de un error defensivo de Al Nassr, pero Michy Batshuayi falló el mano a mano ante Bento.