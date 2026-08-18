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Martes, 18 de agosto de 2026
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Estados Unidos

Trump publica una imagen en la que declara el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio" de Estados Unidos

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
La publicación se produce mientras el régimen de Irán mantiene su postura de que el paso por el estrecho permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este martes una imagen en la que presenta el estrecho de Ormuz como un “nuevo territorio estadounidense”, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán tras vencer el plazo establecido para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

A través de su red social, el mandatario compartió una imagen del estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, acompañada del mensaje: “nuevo territorio estadounidense”.

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La publicación se produce mientras el régimen de Irán mantiene su postura de que el paso por el estrecho permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio.

Esto ocurre después de que expiraran los plazos establecidos para alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin a las hostilidades.

En medio de esta escalada de declaraciones, Trump amenazó este lunes con atacar Omán si el país “se interpone” en sus objetivos. La advertencia resulta especialmente significativa debido a que las autoridades omaníes han desempeñado un papel de mediación durante las negociaciones y continúan dialogando con Irán sobre la situación en el estrecho de Ormuz.

Trump también se dirigió a Irán, instándolo a “izar la bandera blanca” y “rendirse” ante la situación provocada por la guerra iniciada en febrero, después de reconocer públicamente que no se alcanzaría un acuerdo mediante negociaciones.

Finalmente, Estados Unidos e Irán dejaron expirar sin avances el plazo de 60 días que habían establecido para alcanzar un acuerdo integral destinado a poner fin a la guerra en Oriente Próximo. El pacto debía contemplar, entre otras medidas, restricciones al programa nuclear iraní.

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