¡No aguantan más! Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país

En las calles de Venezuela, los ciudadanos manifiestan su descontento contra el régimen tras los frecuentes apagones y las constantes fallas en el servicio eléctrico. Durante la noche del pasado jueves, en diferentes ciudades del territorio venezolano, la población, por medio de protestas, salió a exigir soluciones ante prolongados apagones de más de 19 horas que se han presentado en diferentes estados del país.