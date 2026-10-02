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Apagones Venezuela
Programa: El Informativo

¡No aguantan más! Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
En las calles de Venezuela, los ciudadanos manifiestan su descontento contra el régimen tras los frecuentes apagones y las constantes fallas en el servicio eléctrico. Durante la noche del pasado jueves, en diferentes ciudades del territorio venezolano, la población, por medio de protestas, salió a exigir soluciones ante prolongados apagones de más de 19 horas que se han presentado en diferentes estados del país.

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