El régimen de Irán intensificará su respuesta si Estados Unidos lanza nuevos ataques contra la república islámica que endureció sus condiciones para poner fin a la guerra tras el fracaso del acuerdo alcanzado en junio con Washington.

"Si actúan de manera imprudente y la historia se repite, nuestra resistencia sin duda se intensificará, fortalecida por la experiencia adquirida. Esta vez, no nos limitaremos a tomar represalias; adoptaremos una postura ofensiva, y Estados Unidos se arrepentirá de sus acciones, sufrirá una humillación más grande que nunca", dijo el vocero del cuerpo militar,

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que debía elegir entre "aniquilar" a Irán si no llegaba a un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Tengo que tomar una decisión importante: ¿llegará a un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue, quizás uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?", dijo Trump.

"¿O aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo? ¿Los condeno al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza futura para las generaciones venideras?", agregó.

Sin embargo, Trump reiteró que creía posible un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, en las que su partido republicano se enfrenta a la posibilidad de perder el control del Congreso, al menos en parte, debido a los altos precios del combustible provocados por la guerra.

"Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan", afirmó Trump.

"Están esperando a ver cómo me va en las elecciones de mitad de mandato. Lo que no se dan cuenta es que no me presento. Ya lo hice y gané por goleada."