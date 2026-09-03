Abelardo de la Espriella refuerza seguridad en cárceles: estas son las imágenes de los nuevos equipos de los pabellones

El Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el pabellón de alta seguridad de la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander, con la entrega de equipos especializados para reforzar la vigilancia y el control dentro del establecimiento penitenciario.

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De acuerdo con el anuncio del mandatario, a través del Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) fueron entregadas cámaras corporales y de inspección, detectores de metales, drones y chalecos balísticos, entre otros elementos destinados a las labores de vigilancia, requisa y control.

La cárcel de Palogordo hace parte de los establecimientos administrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y está ubicada en la vereda Palogordo, en Girón.

La medida se conoce en medio del endurecimiento de la política de seguridad del Gobierno de De la Espriella, quien ha insistido en que las cárceles no pueden convertirse en lugares desde los cuales las estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas.

Asimismo, en su pronunciamiento, el presidente aseguró que “las cárceles no pueden ser centros de operación de las estructuras criminales. La autoridad del Estado también se ejerce detrás de los muros”.

Del mismo modo, De la Espriella sostuvo que el propósito es “cerrarles todos los espacios” a quienes pretendan continuar delinquiendo desde una celda y afirmó que en las cárceles colombianas debe prevalecer la autoridad del Estado y el cumplimiento de la ley.

El anuncio se suma a otras medidas recientes dirigidas a reforzar la seguridad penitenciaria. A comienzos de 2026, por ejemplo, el Ministerio de Justicia reportó una inversión superior a $16.000 millones para dotar al personal de custodia del INPEC con equipos de protección y defensa, entre ellos pistolas, máscaras y chalecos antibalas.

Finalmente, la nueva dotación anunciada para Palogordo apunta particularmente a fortalecer las capacidades de vigilancia y detección dentro del penal, en línea con el discurso de mano dura que De la Espriella ha planteado frente a las estructuras criminales y al sistema penitenciario.