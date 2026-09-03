Lionel Richie sale de cuidados intensivos tras someterse a exámenes cardíacos y asegura sentirse "genial"

El legendario cantautor estadounidense Lionel Richie fue dado de alta del hospital en St. Louis (Misuri) donde permaneció hospitalizado durante tres días en la unidad de cuidados intensivos para realizarse pruebas cardíacas preventivas.

El artista de 77 años y ganador del premio Grammy, ingresó de manera voluntaria tras presentar malestares físicos durante una presentación en la sala The Muny.

Tras recibir el alta, el intérprete de éxitos como “Hello” tomó un vuelo de regreso a su hogar en Los Ángeles, manifestando encontrarse en óptimas condiciones.

“Lionel Richie ya ha vuelto a su casa en Los Ángeles después de tomar un vuelo y se siente genial”, confirmó la revista People tras el alta del músico.

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Los recientes contratiempos de salud han impactado el desarrollo de su gira ‘Sing a Song all night long’, la atención médica preventiva fue motivada por dificultades para mantenerse de pie en el escenario debido a un cuadro de deshidratación ligera.

A finales de junio, el cantante interrumpió una presentación en Minnesota al experimentar mareos, lo que llevó a sus médicos a recomendarle reposo y posponer fechas programadas en Chicago y Columbus.

El artista comparte esta gira con la agrupación Earth, Wind & Fire, y tiene previsto retomar sus presentaciones en los escenarios el próximo 26 de septiembre en San Francisco.