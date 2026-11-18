Nayib Bukele Programa: Club de Prensa Bukele revela impresionantes imágenes de más ataques contra las pandillas y anuncia un regalo para Haití noviembre 18, 2026 Por: Redacción NTN24 El mandatario salvadoreño lleva a cabo una potente ofensiva para rescatar a cuatro salvadoreños. También le puede interesar Nayib Bukele Bukele revela impresionantes imágenes de más ataques contra las pandillas y anuncia un regalo para Haití Presos políticos en Venezuela "Habrá muchas liberaciones" de presos políticos: Pete Hegseth en medio de su visita a Venezuela Pete Hegseth Hegseth acude a Colombia entre acusaciones a Petro por prohibir la compra de inhibidores de drones Delcy Rodríguez "300 drones me seguían": Delcy Rodríguez sobre vigilancia de EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro Ciberataques ¿Ciberataques coordinados? Congreso de EEUU exige respuestas por fallas tecnológicas Pete Hegseth De capturar a Nicolás Maduro a visitar Caracas: este fue el acuerdo militar que Pete Hegseth firmó con Delcy Rodríguez Compartir en: