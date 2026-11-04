Fuerte rechazo al estreno de los primeros minutos de la adaptación de 'La Odisea' generada con IA por Elon Musk

El empresario tecnológico Elon Musk presentó los primeros siete minutos de su esperada adaptación de La Odisea, desarrollada a través de la herramienta Grok Imagine en colaboración con Wonder Studios y el director Dev Walker, lo cual generó una ola masiva de críticas tanto en las redes sociales como en la prensa especializada.

El proyecto, concebido originalmente como una respuesta a la superproducción cinematográfica de Christopher Nolan y a las polémicas elecciones del reparto de esta última, prometía ofrecer una obra “históricamente precisa y fiel al arte de Homero”. No obstante, el adelanto difundido en la plataforma X evidenció múltiples incongruencias que frustraron las expectativas de los espectadores.

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Entre las discrepancias con la promesa original destaca que los personajes hablan en inglés moderno y no en griego antiguo como Musk había anunciado, además de presentar rasgos caucásicos y características típicas de imágenes generadas por inteligencia artificial, tales como una piel excesivamente retocada y dientes perfectos.

Xavier Collins, cofundador de Wonder Studios, reveló que el episodio se completó en menos de dos semanas con un costo de decenas de miles de dólares, una cifra que contrasta dramáticamente con los 250 millones de dólares requeridos tradicionalmente para producciones de gran envergadura. Collins aclaró que el objetivo consistía en “explorar las capacidades de la tecnología y detectar sus limitaciones”.

Las reacciones en las redes sociales fueron mayoritariamente negativas. “Si esto es lo que puede producir el hombre más rico del planeta, puedo decir con seguridad que las películas hechas con inteligencia artificial no reemplazarán al cine de verdad en el corto plazo”, escribió un usuario en X.

La crítica especializada resultó particularmente severa con el resultado visual. El diario The Guardian otorgó una estrella al proyecto y describió las escenas como “momentos sin sentido dramático”.

Por su parte, The Telegraph resultó más contundente al conceder cero estrellas y calificarlo como “un espectáculo de terror de inteligencia artificial” que resulta “tan perturbador que puedes sentir cómo te tiemblan los ojos ante su brutalidad descarnada”.

Louis Chilton, de The Independent, consideró que el respaldo de Musk a la producción perjudicaba aún más su reputación, mientras el fragmento de La Odisea permanece disponible a través de X como una publicación de Grok Imagine.