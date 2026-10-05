Trump sobre el regreso de María Corina Machado: "Es una mujer estupenda y todo va a salir bien"

“Es una mujer estupenda”, dijo Donald Trump sobre María Corina Machado. El presidente de Estados Unidos fue cuestionado por la prensa que le preguntó si debe estar la líder democrática en Venezuela a lo que él responde que “todo va a salir bien”. “Es una mujer estupenda, me regaló su premio Nobel, pero sabía que yo me lo había ganado. Es una persona estupenda y todo va a salir bien”, respondió Trump.