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Análisis sobre el tercer ciclo de diálogos en Venezuela: “Ha sido una jornada caracterizada por la mala comunicación y la imposibilidad de mostrar resultados”

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El tercer ciclo de diálogo entre el régimen venezolano y la Asamblea del año 2015 ha dejado la discusión sobre cuándo se realizarían unas elecciones, Dinora Figuera ha puesto sobre la mesa finales del año 2027 o inicios del 2028 alegando que se debe institucionalizar al país, pero los ciudadanos exigen que sea lo antes posible. Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital lagranaldea.com, dijo en NTN24: “Creo que esta es la ronda más opaca en cuanto a resultados concretos se refiere, no ha habido mayor información del éxito del proceso que se lleva a cabo, los voceros no han tenido como mostrar resultados que para el país signifique avance y eso ha generado una especie de frustración entre los negociantes por no saber cómo comunicar lo que se está haciendo… Ha sido una jornada caracterizada por la mala comunicación y la imposibilidad de mostrar resultados”.

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