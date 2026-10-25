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Domingo, 25 de octubre de 2026
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Donald Trump

Trump vuelve a recordar la crisis migratoria de Ceuta en su campaña para las elecciones de medio mandato y carga contra la política en Europa

octubre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump-Foto EFE
Presidente Donald Trump-Foto EFE
El mandatario norteamericano contrapuso la seguridad fronteriza de su administración con la inestabilidad registrada en España y Francia, con la solicitud del respaldo electoral de cara al 3 de noviembre.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la seguridad migratoria internacional al recordar este domingo la crisis registrada el pasado verano en la ciudad de Ceuta, con la utilización de este antecedente como argumento central para destacar los logros de su gestión y solicitar el voto favorable para el Partido Republicano en las próximas elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

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Durante una intervención concedida al programa dominical de la cadena Fox News, el mandatario norteamericano enfatizó las diferencias entre la situación de su país y las presiones migratorias que afectan al continente europeo, con la señalización de que la contención en las fronteras nacionales contrasta con los episodios de desestabilización en el sur de España y en diversas ciudades de Francia.

“Era un país inseguro hace dos años, pero ahora tenemos las cifras más bajas de delincuencia registradas en los últimos cien años”, aseveró el jefe de la Casa Blanca al repasar los indicadores de seguridad interna, antes de aludir directamente a la masiva afluencia de personas registrada a finales de julio en el norte de África.

El gobernante norteamericano, quien se encuentra inmerso en una intensa gira de campaña en vísperas de la cita electoral del próximo mes de noviembre, reprochó la falta de control fronterizo en otras naciones y advirtió sobre las consecuencias del ingreso desregulado de ciudadanos extranjeros en sociedades europeas como España, Francia e Italia.

En su valoración sobre los recientes altercados urbanos en territorio galo, Trump reiteró sus pasadas advertencias formuladas a los líderes europeos respecto a los riesgos de la laxitud migratoria y la preservación de los valores identitarios nacionales frente a grupos que rechazan las instituciones democráticas occidentales.

Las declaraciones del líder norteamericano reavivan el debate global sobre la soberanía territorial y la imperiosa necesidad de aplicar políticas migratorias estrictas para salvaguardar la estabilidad de los Estados.

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La firmeza en el control de las fronteras nacionales constituye un requisito indispensable para garantizar la seguridad pública, la cohesión social y la pervivencia del orden institucional en las democracias occidentales.

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