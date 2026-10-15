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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Cilia Flores
Programa: Club de Prensa

Torturaron incluso a familiares políticos: denuncia del exmarido de la sobrina de Cilia Flores

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
En una querella, el sobrino político de Cilia Flores, Alexander Sánchez, la jefe de las torturas ordenó incluso torturarlo a él y a su familia política. Él estuvo casado con Indira Flores durante 7 años y cuando pide el divorcio, fue secuestrado y sometido a torturas con el objetivo de que cediera sus bienes a la familia, según denunció. “Sin duda alguna como te mostré fui preso y secuestrado por Indira Flores, sufrí presión, provocación de la libertad, torturas, extorsiones, me despojaron de mi casa y se la vendieron al viceministro de Alimentos, me quitaron mi empresa, estando presos me hicieron firmar poderes que son ilegales, en fin”, aseveró Sánchez.

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