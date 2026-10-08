Estéreo Picnic 2027 reveló su poderoso cartel: “Un Mundo Distinto. Todo está conectado”

El Festival Estéreo Picnic ya destapó uno de los anuncios más esperados por sus seguidores. Este jueves 8 de octubre fue revelado oficialmente el cartel de la próxima edición, que regresará al Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá durante tres jornadas, los días 19, 20 y 21 de marzo.

Para su edición número 16, el FEP reunirá a más de 70 artistas de diferentes géneros y generaciones, con Travis Scott, Charli XCX y David Guetta como algunos de los principales nombres de la programación. A ellos se suma Arcángel, uno de los referentes de la música urbana latinoamericana.

VEA TAMBIÉN El Festival Cordillera celebró su quinta edición en el Parque Simón Bolívar de Bogotá o

El cartel también confirmó el regreso a Colombia de Avenged Sevenfold, una de las agrupaciones más reconocidas del metal, además de la llegada de The Prodigy, banda británica que se convirtió en uno de los referentes de la música electrónica desde la década de los noventa.

Rawayana también hará parte de esta nueva edición, después de sus dos presentaciones en Bogotá a comienzos de 2026. La agrupación venezolana compartirá escenario con Fontaines D.C., uno de los nombres destacados de la nueva escena del rock alternativo, y con Angine de Poitrine, proyecto canadiense que se ha destacado recientemente en la escena musical.

La programación también incluye el regreso de The Neighbourhood y Cage the Elephant, mientras que el público podrá encontrar propuestas como The War on Drugs, Kasabian, Leon Bridges, Khruangbin, Lola Young, Sombr, Amelie Lens y Milo J.

La electrónica tendrá una presencia importante con nombres como Four Tet, Bicep, Nina Kraviz, Boys Noize y Sammy Virji. A su vez, el cartel incorpora artistas latinoamericanos como Lola Índigo, Young Cister, Nicola Cruz, El Mató a un Policía Motorizado y otros proyectos de la escena regional.

En total, la organización presentó una programación que atraviesa el pop, rock, metal, electrónica, hip hop, música urbana y sonidos alternativos, bajo el concepto de esta edición: “Un Mundo Distinto. Todo está conectado”.

El anuncio del cartel llega después de la primera etapa de venta, conocida como ‘Creyentes’, en la que los asistentes podían adquirir sus entradas sin conocer todavía los artistas que formarían parte del festival. Con la revelación del line up, se abrió una nueva fase de boletería.

VEA TAMBIÉN Las cifras que movió la última edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia o

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y usuarios de la billetera digital dale! comenzó este jueves 8 de octubre a las 10:00 de la mañana. Por su parte, la venta general estará disponible desde el sábado 10 de octubre a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

Las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027 se pueden adquirir a través de Ticketmaster Colombia. La organización contempla las localidades General, General +, VIP y Futuro Picnic, esta última destinada a menores de edad y sus acompañantes.