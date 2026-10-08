NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
Festival Estéreo Picnic

Estéreo Picnic 2027 reveló su poderoso cartel: “Un Mundo Distinto. Todo está conectado”

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Estéreo Picnic - Foto: Cortesía
Estéreo Picnic - Foto: Cortesía
El Festival Estéreo Picnic reveló este jueves 8 de octubre el cartel oficial de su edición número 16, que se realizará del 19 al 21 de marzo de 2027 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

El Festival Estéreo Picnic ya destapó uno de los anuncios más esperados por sus seguidores. Este jueves 8 de octubre fue revelado oficialmente el cartel de la próxima edición, que regresará al Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá durante tres jornadas, los días 19, 20 y 21 de marzo.

Para su edición número 16, el FEP reunirá a más de 70 artistas de diferentes géneros y generaciones, con Travis Scott, Charli XCX y David Guetta como algunos de los principales nombres de la programación. A ellos se suma Arcángel, uno de los referentes de la música urbana latinoamericana.

o

El cartel también confirmó el regreso a Colombia de Avenged Sevenfold, una de las agrupaciones más reconocidas del metal, además de la llegada de The Prodigy, banda británica que se convirtió en uno de los referentes de la música electrónica desde la década de los noventa.

Rawayana también hará parte de esta nueva edición, después de sus dos presentaciones en Bogotá a comienzos de 2026. La agrupación venezolana compartirá escenario con Fontaines D.C., uno de los nombres destacados de la nueva escena del rock alternativo, y con Angine de Poitrine, proyecto canadiense que se ha destacado recientemente en la escena musical.

La programación también incluye el regreso de The Neighbourhood y Cage the Elephant, mientras que el público podrá encontrar propuestas como The War on Drugs, Kasabian, Leon Bridges, Khruangbin, Lola Young, Sombr, Amelie Lens y Milo J.

La electrónica tendrá una presencia importante con nombres como Four Tet, Bicep, Nina Kraviz, Boys Noize y Sammy Virji. A su vez, el cartel incorpora artistas latinoamericanos como Lola Índigo, Young Cister, Nicola Cruz, El Mató a un Policía Motorizado y otros proyectos de la escena regional.

En total, la organización presentó una programación que atraviesa el pop, rock, metal, electrónica, hip hop, música urbana y sonidos alternativos, bajo el concepto de esta edición: “Un Mundo Distinto. Todo está conectado”.

El anuncio del cartel llega después de la primera etapa de venta, conocida como ‘Creyentes’, en la que los asistentes podían adquirir sus entradas sin conocer todavía los artistas que formarían parte del festival. Con la revelación del line up, se abrió una nueva fase de boletería.

o

La preventa exclusiva para clientes de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y usuarios de la billetera digital dale! comenzó este jueves 8 de octubre a las 10:00 de la mañana. Por su parte, la venta general estará disponible desde el sábado 10 de octubre a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias.

Las entradas para el Festival Estéreo Picnic 2027 se pueden adquirir a través de Ticketmaster Colombia. La organización contempla las localidades General, General +, VIP y Futuro Picnic, esta última destinada a menores de edad y sus acompañantes.

Temas relacionados:

Festival Estéreo Picnic

Estéreo Picnic

Festival

Música

Bogotá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump es muy impulsivo y volátil”: Schamis sobre la postura de EEUU sobre regreso de Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Novedades sobre el insólito y fallido caso de ejecución de Christa Pike: esta es la decisión del juez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Ángel de la muerte: Así funcionan los poderosos drones MQ-9 Reaper que llegan a Colombia y Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Entretenimiento

Ver más
Carlos Mata, cantante y actor venezolano - Fotos: Instagram
Actor

El reconocido cantante y actor venezolano Carlos Mata fue sometido a una delicada cirugía: esto dijo sobre su estado de salud

A la izquierda, la cantante Dua Lipa, a la derecha, la cantante colombiana, Shakira-Foto: EFE
Shakira

Un dúo para la historia: así fue la presentación de Shakira y Dua Lipa en la octava noche de residencia en Madrid

Festival Cordillera / FOTO: Cortesía de prensa
Festival Cordillera

La agrupación Los de Adentro canceló su presentación en el Festival Cordillera 2026: este es el motivo

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fútbol mexicano - Foto: EFE
Fútbol

Legisladores de país latinoamericano presentarán proyecto para que el fútbol local tenga ascenso y descenso

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, junto a Tareck El Aissami, exfuncionario de la dictadura de Venezuela - Foto: EFE
Tareck El Aissami

Los lujos de la familia de Tareck El Aissami en una exclusiva zona de Madrid mientras el exministro de Petróleo enfrenta juicio por el caso 'PDVSA-Cripto'

Encuentro entre De la Espriella y Rubio en el marco del restablecimiento de relaciones - Foto: EFE
Diego Molano

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Los miembros de la misión Crew-12 de SpaceX de la NASA-Foto: NASA
Nasa

La tripulación de la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX afina detalles para su retorno a la Tierra tras concluir su estancia en la EEI

Foto de referencia (EFE)
Haití

Haití extraditó a EE. UU. a 18 sospechosos del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en 2021

Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) / Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia - Fotos: X / EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella pide sometimiento de alias 'Pinocho'

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Colombia - EFE
Abelardo de la Espriella

"Quienes asesinan y secuestran son terroristas": Abelardo de la Espriella en mensaje a la ONU en el que también pidió transición "segura" en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023