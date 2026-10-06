Esposados de pies y manos, así fue el traslado sin privilegios de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel la Picota

Los procesados Olmedo López y Sneyder Pinilla, involucrados en el entramado de corrupción sobre los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ingresaron al Centro Penitenciario y Carcelario La Picota.

El procedimiento de traslado, ejecutado tras una orden directa de la Presidencia de la República, puso fin a las condiciones especiales de reclusión para ambos imputados, para garantizar su sometimiento a los pabellones de alta seguridad bajo la custodia directa de las autoridades competentes.

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Las imágenes operativas registradas por los equipos oficiales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) documentan el momento en que agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GROPE) hacen efectiva la medida.

El personal de vigilancia procedió con la colocación de esposas de manos y pies a los detenidos antes de su ingreso a una camioneta blindada, con el fin de asegurar el protocolo de seguridad durante todo el trayecto urbano hasta la entrada del centro carcelario en la capital del país.

“Esta era plata destinada a llevar agua donde no había una gota, alimentar niños y ayudar a familias que lo habían perdido todo. En mi Gobierno no hay cárceles VIP, pabellones a la medida ni privilegios. No importa cuánto dinero, poder o influencias tenga alguien; aquí nadie tiene corona, la plata pública es sagrada y el que la toque responde ante la ley”, aseveró el jefe de Estado al confirmar el operativo.

El escándalo de malversación que involucra a los dos exfuncionarios afectó de forma directa la atención de emergencias sociales y la infraestructura de abastecimiento en las regiones más vulnerables del territorio nacional.

Ante esta situación, la administración gubernamental reiteró la instrucción de erradicar cualquier tipo de beneficio diferido o trato preferencial para los procesados por delitos contra la administración pública, sin importar el perfil político o económico de los imputados.

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El cumplimiento estricto de las penas y la eliminación de los privilegios penitenciarios marcan la pauta de la estrategia de transparencia y justicia en las instituciones del Estado.