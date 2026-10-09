Carlos Baute liderará el cierre musical de Hispanidad 2026 con un concierto gratuito en Madrid

El cantante venezolano Carlos Baute va a ser uno de los protagonistas de la recta final de Hispanidad 2026, la celebración cultural organizada por la Comunidad de Madrid que finalizará el próximo lunes 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional de España.

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Baute va a ofrecer un concierto gratuito a las 20:00 en la Plaza de España, donde compartirá escenario ese día con Galdrii Pereira y el elenco del musical SIX, que actuarán previo a su presentación. El espectáculo hace parte de una programación que mezcla música latinoamericana, pop, flamenco, jazz y otras expresiones culturales.

Con más de 30 años de trayectoria, el artista venezolano se consolidó como una figura del pop latino en España. En 2025 celebró sus tres décadas como solista con la gira 30 Años Tour: De mi puño y letra, que incluyó presentaciones en diferentes ciudades y países.

Hispanidad 2026 se celebra del 2 al 12 de octubre bajo el lema ´Todos los acentos del español caben en Madrid´. La sexta edición tiene más de 200 actividades que se distribuyen en cerca de 70 espacios y tiene a Estados Unidos como país invitado, en el marco del 250 aniversario de su independencia.

Entre los artistas destacados se encuentran el colombiano Sebastián Yatra, la española Marta Sánchez y la banda colombiana Aterciopelados, así como también músicos como Arturo Sandoval, Aymée Nuviola y Lin Cortés. Los conciertos se reparten entre escenarios como la Plaza de España, la Plaza Mayor y la explanada de Madrid Río.

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La programación del lunes va a incluir además espectáculos de danza y flamenco. La clausura general del festival llegará a las 21:30, hora local, con un espectáculo piromusical gratis en la plaza de Cibeles.

La presencia de Baute resalta la participación venezolana en una celebración que contempla mostrar la diversidad musical y cultural de los países de habla hispana.