El FC Barcelona cierra el fichaje de Rodri tras un acuerdo de 75 millones con el Manchester City

Rodrigo Hernández “Rodri”, se convertirá en nuevo jugador del FC Barcelona para la presente temporada, la dirección deportiva del club azulgrana, encabezada por Deco, cerró un acuerdo definitivo con Hugo Viana, representante del Manchester City.

Tras concretar una operación valorada en 75 millones de euros, el traspaso se oficializó en las próximas horas una vez se complete la firma de los contratos, la revisión médica correspondiente y el anuncio institucional por parte de ambos clubes.

La llegada del ganador del Balón de Oro a la Ciudad Condal no fue un proceso sencillo, la negociación se extendió durante diez días debido a la brecha financiera inicial entre las instituciones.

El Barcelona ofreció 45 millones de euros fijos más variables, mientras que el Manchester City solicitaba 90 millones. El club catalán incrementó sus propuestas de forma gradual hasta alcanzar los 70 millones el pasado viernes.

Ambas partes fijaron el traspaso en 75 millones de euros, una cifra que satisfizo las pretensiones de la entidad británica pese a que al futbolista le restaba un año de contrato.

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La voluntad de Rodri resultó determinante para destrabar la operación, el mediocampista internacional con España rechazó previamente una oferta formal del Real Madrid y manifestó su deseo de incorporarse a la plantilla dirigida por la entidad barcelonista.

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El acuerdo coincide además con la salida de Ferran Torres rumbo al Paris Saint-Germain, un movimiento que facilitó el margen de maniobra financiero para concretar el fichaje del centrocampista.