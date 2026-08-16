NTN24
Domingo, 16 de agosto de 2026
Domingo, 16 de agosto de 2026
Fútbol

El FC Barcelona cierra el fichaje de Rodri tras un acuerdo de 75 millones con el Manchester City

agosto 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El capitán de la selección española Rodrigo Hernández-Foto: EFE
El capitán de la selección española Rodrigo Hernández-Foto:EFE
Luego de diez días de intensas negociaciones, el club azulgrana y el club inglés acordaron el traspaso del mediocampista español.

Rodrigo Hernández “Rodri”, se convertirá en nuevo jugador del FC Barcelona para la presente temporada, la dirección deportiva del club azulgrana, encabezada por Deco, cerró un acuerdo definitivo con Hugo Viana, representante del Manchester City.

Tras concretar una operación valorada en 75 millones de euros, el traspaso se oficializó en las próximas horas una vez se complete la firma de los contratos, la revisión médica correspondiente y el anuncio institucional por parte de ambos clubes.

La llegada del ganador del Balón de Oro a la Ciudad Condal no fue un proceso sencillo, la negociación se extendió durante diez días debido a la brecha financiera inicial entre las instituciones.

El Barcelona ofreció 45 millones de euros fijos más variables, mientras que el Manchester City solicitaba 90 millones. El club catalán incrementó sus propuestas de forma gradual hasta alcanzar los 70 millones el pasado viernes.

Ambas partes fijaron el traspaso en 75 millones de euros, una cifra que satisfizo las pretensiones de la entidad británica pese a que al futbolista le restaba un año de contrato.

o

La voluntad de Rodri resultó determinante para destrabar la operación, el mediocampista internacional con España rechazó previamente una oferta formal del Real Madrid y manifestó su deseo de incorporarse a la plantilla dirigida por la entidad barcelonista.

o

El acuerdo coincide además con la salida de Ferran Torres rumbo al Paris Saint-Germain, un movimiento que facilitó el margen de maniobra financiero para concretar el fichaje del centrocampista.

Temas relacionados:

Fútbol

Deportes

FC Barcelona

España

Rodri

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Después de 72 horas puede haber vida": secretario de Salud de Cali a NTN24 sobre víctimas del terremoto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Régimen de Irán ofrece 30.000 dólares por matar o capturar soldados estadounidenses

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

“Esperamos que los liberen a todos”: Hermana de preso político en Venezuela en medio de excarcelaciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Foto X: @ssgin3
Sismo

Fuerte sismo de magnitud 5 fue registrado en el Pacífico, cerca de las costas de Guatemala

Abelardo de la Espriella/ Donald Trump - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El mensaje del presidente Abelardo de la Espriella a su homólogo Donald Trump en medio de la llamada telefónica que sostuvieron

Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Últimas noticias de Colombia 16 de agosto: así avanza la búsqueda de sobrevivientes tras seis días del terremoto

Presos políticos en Venezuela (AFP)
Presos políticos

"Seguimos luchando por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela": Juan Matheus, diputado de la AN 2015

Aviones militares chinos - Foto AFP/ Bandera China - Foto Canva
China

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Más de Deportes

Ver más
Exjugador colombiano - Referencia Canva
Colombia

Exfutbolista colombiano enfrenta dramática batalla: será sometido a la amputación de una pierna por un agresivo sarcoma

Jhon Arias, nuevo jugador del Palmeiras - Foto: AFP
Jhon Arias

Preocupación por Jhon Arias: así quedó registrado el momento en el que recibe fuerte golpe durante partido en Brasil

Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Lionel Messi

Lionel Messi pone en duda su continuidad en el fútbol en una conmovedora carta dedicada a su padre tras su muerte

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia causó daños en Ibagué - EFE y redes
Terremoto

Ibagué también sufrió graves daños en edificaciones tras terremoto en Colombia: estas son las imágenes

Comitiva de Estados Unidos en Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Posesión Abelardo de la Espriella

Esta es la comitiva de EEUU que estará en la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

Manifestaciones en Venezuela | Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

El despertar colectivo: Venezuela conmemora históricas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024

Terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La recuperación en Venezuela tras devastadores terremotos "se medirá en años y no en semanas", advierte la Cruz Roja

haitianos sosteniendo carteles durante una manifestación que pide el Estatus de Protección Temporal- Foto: EFE
Estados Unidos

ICE amplió operativos para deportar a migrantes haitianos tras la cancelación del TPS, revela CBS

Keiko Fujimori - Foto EFE
Perú

Nuevo gobierno de Perú anuncia que se va a sumar al Escudo de las Américas promovido por Trump

Exjugador colombiano - Referencia Canva
Colombia

Exfutbolista colombiano enfrenta dramática batalla: será sometido a la amputación de una pierna por un agresivo sarcoma

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023