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Viernes, 28 de agosto de 2026
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Serie A

Jugador del fútbol italiano fue dado de alta tras casi morir ahogado en una piscina y permanecer en cuidados intensivos

agosto 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Yael Fritz Junior Trepy, jugador del Cagliari - Foto: AFP
Yael Fritz Junior Trepy, jugador del Cagliari - Foto: AFP
Trepy estuvo a punto de ahogarse en una piscina el 16 de agosto en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña.

El delantero francés del Cagliari, Yael Trepy, fue dado de alta del hospital en el que se recuperaba tras haber estado a punto de ahogarse a principios de este mes, anunció el club de la Serie A este viernes.

Trepy estuvo a punto de ahogarse en una piscina el 16 de agosto en Porto Cervo, en el norte de Cerdeña.

Dos días después, el Cagliari anunció que había salido de un coma inducido médicamente "sin déficits neurológicos evidentes".

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"(Trepy) recibe el alta hoy en buenas condiciones clínicas generales, tras un proceso clínico que ha evidenciado una recuperación progresiva y significativa", declaró el profesor Pietro Pirina, director de neumología clínica e intervencionista del hospital de Sassari, en un comunicado publicado en la página web del Cagliari.

El joven de 20 años regresa así a casa con seguridad, pero su club no ha indicado todavía cuándo se reincorporará a los entrenamientos.

Los medios italianos informaron que Trepy tuvo que ser rescatado tras tragar mucha agua en una piscina días atrás en Porto Cervo, al norte de Cerdeña.

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Cagliari debutó con triunfo por la mínima diferencia ante Parma el fin de semana en la Serie A de Italia.

Este domingo, recibirá de local al Inter de Milán.

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